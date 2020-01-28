الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي السعودي والاستقلال الطاجيكي

يستضيف فريق الأهلي السعودي على ملعبه (الجوهرة المشعة) في المملكة العربية السعودية منافسه الاستقلال بطل طاجيكستان في الدور التمهيدي الأخير لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويبحث الأهلي السعودي عن تحقيق الفوز للعبور إلى مرحلة المجموعات في مواجهة مفاجآت الاستقلال بطل طاجيكستان.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي السعودي والاستقلال الطاجيكي في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة (بي إن سبورتس 1) بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

ماذا يقول التاريخ؟

لا يجمع التاريخ بين الفريقين في أي مواجهة سابقة، ولكن استقلال دوشنبه بطل طاجيكستان شارك في النسخة الماضية لدوري أبطال آسيا وودع على يد أجمك بطل أوزبكستان في الدور التمهيدي الأخير فهو فريق حديث العهد وتأسس العام 2007.

وفجر استقلال دوشنبه مفاجأة بإقصاء لوكوموتيف طشقند بطل أوزبكستان في الدور التمهيدي الثاني للبطولة.

ويصعد الفائز من مواجهة الليلة للمجموعة الأولى لدوري الأبطال والتي تضم الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي بجانب الفائز من مواجهة الريان القطري والاستقلال الإيراني.

الأهلي.. وخبرات جروس وأزمة هجومية

يراهن فريق الأهلي في مشواره الآسيوي على خبرات الجيل الحالي والمدير الفني السويسري كريستيان جروس الذي خاض دوري الأبطال من قبل، وإن كانت تجاربه القارية مع الأهلي غير موفقة إلا أنه يأمل تحقيق مفاجأة للجماهير الأهلاوية.

ويدخل الأهلي المباراة حذرا بحسب تصريحات مدربه جروس الذي أكد قبل اللقاء، أنه شاهد الفريق الطاجيكي ويدرك جيدا أنه فريق قوي وطموح ولعب مباراة كبيرة أمام طشقند وبالتالي المواجهة ضده لن تكون سهلة.

ويعاني الأهلي أزمة هجومية حادة في لقاء الليلة؛ لإصابة اللاعب السوري القدير عمر السومة بخلع في الكتف بجانب إصابة البديل مهند عسيري وصانع الألعاب عبد الفتاح عسيري، كما أن جروس استبعد من القائمة الآسيوية مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس، واكتفى بقيد رباعي أجنبي هم السومة والألماني ماركو مارين والجزائري يوسف بلايلي والبرازيلي جوزيف دي سوزا.

ومن المقرر أن يعتمد الأهلي على تشكيلة تضم الحارس ياسر المسيليم وأمامه رباعي الدفاع محمد عبده خبراني ومحمد آل فتيل وسعيد المولد وحسين عبد الغني، بينما يقود خط الوسط نوح الموسى وبجواره جوزيف دي سوزا مع صانع الألعاب حسين المقهوي، وعلى الأطراف ماركو مارين وسلمان المؤشر ويقود الهجوم يوسف البلايلي.

طموح استقلال طاجيكستان

رغم الفوارق التاريخية والفنية بين الفريقين، إلا أن استقلال طاجيكستان يملك الطموح من أجل الفوز واستكمال المشوار الآسيوي مع مدربه أليشر توختايف.

ومن المرجح أن يعتمد الفريق على تشكيلته في لقاء لوكوموتيف طشقند ويضم كلا من الحارس رستم ياتموف وأمامه رباعي الدفاع زوير ديزاربوف والأوكراني أوليسكي لارين والصربي ماركو ميليتش وإسكندر دزاليلوف، بينما يقود خط الوسط أليشر دزاليلوف أحد أخطر الأوراق والذي لعب لمنتخب الشباب الروسي من قبل بجانب لاعب الارتكاز الدفاعي الروسي فيكتور سافيزوف.

ويعتمد الفريق على صانع الألعاب خورشيد تيمور دزواريف وتابريزي دافالتمير ومكمدزون راكيموف وفي خط الهجوم شيردين بوبويف.

وقال مؤمن سليمان مدرب الشعلة السعودي الأسبق لإرم نيوز، إن هذه المواجهة ليست سهلة على الإطلاق بالنسبة للأهلي، خاصة أنها مباراة فاصلة تحدد المتأهل لمرحلة المجموعات.

وتوقع سليمان تأثر الأهلي بغياب السومة، وخاصة أن بلايلي لا يجيد اللعب كرأس حربة صريح ويميل للانطلاقات على الأطراف وهو ما يقلل القدرات الهجومية للفريق.