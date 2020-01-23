حقيقة انتقال صانع ألعاب نادي الهلال الشاب إلى النصر

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن احتمالية انتقال صانع الألعاب الشاب حمد العبدان نجم شباب الهلال إلى نادي النصر.

وكان اللاعب قد نشر صورةعبر حسابه بانستغرام تتضمن عبارة ”الحمد لله“ رفقة قلبين باللونين الأصفر والأزرق، وهو ما أثار جدلا حول توقيعه للنصر.

وقالت مصادر إن هناك خلافا بسيطا بين اللاعب والإدارة سيتم حله قبل التوقيع معه كلاعب محترف.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن إدارة النصر طلبت توقيع اللاعب على عقد احترافي وضمه لصفوف الفريق الأول مباشرة.

وأظهرت محادثة للاعب مع مشجع هلالي عبر صفحته على موقع انستغرام أنه سيبقى في الهلال كونه أحد أبناء النادي.

ويجيد حمد العبدان في مركز صناعة اللعب ويتوقع له الجميع مستقبلا رائعا.

إلى ذلك، كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة الهلال أن مدافع الفريق علي البليهي توصل لاتفاق مع إدارة ناديه على تجديد التعاقد. وبحسب تلك المصادر فإن اللاعب اتفق على التجديد مدة ثلاثة مواسم على أن يتم التوقيع عقب مباراة الشباب القادمة في الدوري المحلي.

وشهدت مفاوضات الهلال مع اللاعب شدا وجذبا حيث رفض اللاعب العرض الأول وطالب بزيادة المقابل المادي.

ورفضت إدارة الهلال مطالب اللاعب التي تمثلت في طلبه الحصول على 6 ملايين ريال راتبا سنويا قبل أن تجمعهما جلسة لتقريب وجهات النظر.

وبحسب تلك المصادر، توصل الطرفان لاتفاق يقضي بحصول اللاعب على 4.5 ملايين ريال في الموسم ترتفع نصف مليون عقب كل موسم.

يذكر أن الإدارة بصدد التجديد أيضا مع الحارس عبدالله المعيوف الذي أوضح أنه لن يساوم ناديه بشأن التجديد.