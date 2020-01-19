حقيقة رحيل بريغوفيتش عن نادي الاتحاد السعودي

أنهى أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد السعودي، الديل المثار حول مصير المهاجم الصربي ألكسندر بريغوفيتش مع العميد بعد تقارير عن انتقاله إلى بشكتاش التركي في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وكتب أحمد صادق دياب عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”لإغلاق هذا الموضوع نهائيا، حتى اللحظة لم يصل إلى النادي أي عرض لطلب شراء عقد أو إعارة مهاجم الفريق بريغوفيتش من أي ناد“.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد: ”بذلك (بريغوفيتش) مستمر مع الفريق، وفي حالة وصول عرض مناسب خلال الفترة الشتوية توافق عليه الإدارة سيتم الإعلان عنه“.

وذكرت تقارير صحفية سعودية أن إدارة الاتحاد السعودي، تنوي التخلص من بريغوفيتش، للتعاقد مع النجم المغربي أيوب الكعبي.

وتعاقد الاتحاد مع بريغوفيتش البالغ من العمر 29 عاما، في يناير 2019، بعقد لـ4 مواسم ونصف، (حتى يونيو 2023) قادما من نادي باوك اليوناني.

لإغلاق هذا الموضوع نهائيا، حتى اللحظة لم يصل للنادي أي عرض لشراء عقد أو إعارة لمهاجم الفريق بيرجوفتش من أي نادي، بذلك هو مستمر مع الفريق، وفي حالة وصول عرض مناسب خلال الفترة الشتوية وتوافق عليه الإدارة سيتم الإعلان عنه. — احمد صادق دياب (@AhmadSadikDiab) January 19, 2020

وبحسب موقع ”transfermarkt“ المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم فإن بريغوفيتش شارك مع الاتحاد في 12 مباراة مع الاتحاد الموسم الحالي، بواقع 10 في الدوري السعودي، ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل فيها جميعها هدفا وحيدا وصنع 3.

وأكمل بريغوفيتش 27 مباراة مع الاتحاد منذ انضمامه للفريق، سجل فيها 12 هدفا وصنع 5.

ويملك الاتحاد 14 نقطة فقط من 14 مباراة في الدوري السعودي، ويحتل المركز الثالث عشر، وودع من دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة 1/2 أمام الفتح، كما تعادل على ملعبه مع أولمبيك آسفي المغربي في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال