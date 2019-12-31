تركي آل الشيخ يتفاعل مع مشجع يغني لنادي الاتحاد السعودي (شاهد)

تفاعل تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مع مشجع لنادي الاتحاد السعودي غنى لفريقه على ألحان أغنية أم كلثوم الشهيرة ”سيرة الحب“.

ونشر آل الشيخ فيديو أغنية المشجع وعلق ”واضح ان الوضع صعب“.

واضح ان الوضع صعب????????‍♂️ pic.twitter.com/LpE1xkrQ5Q — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 30, 2019

ويمر نادي الاتحاد السعودي بموسم صعب للغاية بعدما تدهورت نتائج الفريق على المستوى المحلي.

ورد إعلاميون سعوديون على تغريدة آل الشيخ، حيث علق إبراهيم البكيري: ”انمار رئيس وكعكي نائب والصنيع مدير تنفيذي، وش تتوقع الوضع يبو ناصر ؟ نعمة انه غنى .. اشوا ما لطم“.

ورد عدنان جستنيه على تغريدة آل الشيخ: ”آه واه يابوناصر يلي رجوله في المية مو زي يلي رجوله في النااااااااار“.

وغرد عبدالمحسن المقرن: ”نادي كبير وجمهوره أكبر ويحتاجون وقفتك يا كبير“.

وبدأ الاتحاد دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية حيث أعلن تعاقده بشكل رسمي مع ليوناردو جيل محور نادي روزاريو البرازيلي.

وكان نادي الاتحاد قد أقال المدرب التشيلي سييرا لسوء النتائج، وتعاقد مع الهولندي المخضرم تين كات.