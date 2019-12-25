حال طُبق قرار الخصخصة.. تركي آل الشيخ يستهدف أن يكون أول مشتر لناد في الدوري السعودي

ألقت صحيفة ”اليوم“ السعودية، يوم الأربعاء، الضوء في تقرير لها على التوصية التي أصدرها مجلس الشورى، للهيئة العامة للرياضة بإعداد خطة تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة، والإسراع في خصخصة الأندية الرياضية.

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية عشرة من السنة الرابعة للدورة السابعة.

الصحيفة التقت رئيس هيئة الرياضة السابق المستشار تركي آل الشيخ، وسألته عن رأيه في الأمر، فأوضح أنه سيكون أول من يشتري فريقا سعوديا حال طُبق هذا القرار.

يذكر أن تركي آل الشيخ سبق أن اشترى نادي ”الأسيوطي“ في مصر وغير اسمه للأهرام ”بيراميدز“ قبل أن يتخلى عن ملكيته بعد عام واحد وينتقل للاستثمار في الأندية الإسبانية.

إذ امتلك آل الشيخ نادي ألميريا الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني حاليا، وقد عين بيدرو إيمانويل مديرا فنيا له قبل أن يفسخ عقده ويتعاقد مع نجم ريال مدريد السابق ”غوتي“ ليتولى مهمة تدريب الفريق.

ويتواجد ألميريا حاليا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 36 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر قادش، وقد خسر مباراته الأخيرة أمام بونفيرادينا بنتيجة 3-2 على ملعبه ”ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط“.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أوصى في نوفمبر 2016 بخصخصة أندية دوري المحترفين وتشكيل لجنة تتولى الإشراف على تنفيذ وإتمام مراحل وإجراءات خصخصة الأندية الرياضية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعضوية نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح، وممثل عن وزارة المالية، وممثلين من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.

وحرصت هيئة الرياضة في الفترة الأخيرة على دعم الأندية بشكل كبير، وسعت إلى تقوية الدوري ليكون أحد أهم الدوريات بهدف رفع مستوى المنافسة وزيادة قيمة الأندية عند التخصيص مع محاولة حل ديونها المتضخمة حاليا.

وكشفت وثائق برنامج التخصيص أن تخصيص أندية دوري المحترفين السعودي من مبادرات التخصيص الأساسية التي يستهدفها البرنامج بحلول العام 2020، لتدخل عملية بيع الأندية ونقلها للقطاع الخاص مرحلة الحسم.