مباراة السعودية والبحرين.. رينارد يطالب فريقه بالتواضع في نهائي كأس الخليج

طالب هيرفي رينارد مدرب السعودية فريقه بالتحلي بالتواضع من أجل نيل لقب كأس الخليج لكرة القدم عندما يواجه البحرين في المباراة النهائية، غدًا الأحد.

وقاد المدرب الفرنسي، الذي فاز بكأس الأمم الأفريقية مع زامبيا وساحل العاج وساعد المغرب على بلوغ نهائيات كأس العالم 2018، المنتخب السعودي للنهائي، حيث سيسعى لتحقيق لقبه الأول في البطولة الإقليمية منذ تتويجه للمرة الثالثة والأخيرة، مطلع 2004.

وقال رينارد للصحفيين، اليوم السبت، قبل المباراة النهائية التي تقام باستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة: ”نحن سعداء للغاية بالتأهل للنهائي، وأعتقد أننا نستحق ذلك. ومثل المعتاد قبل أي مباراة نهائية، أهم شيء هو الفوز وليس مجرد المشاركة. نحتاج للاستعداد جيدًا لهذا النهائي وأن نكون في كامل تركيزنا وهذا أهم شيء“.

وأضاف: ”نعرف لماذا جئنا إلى هذه البطولة، وقلت أكثر من مرة إننا لم نأت إلى هنا لمجرد المشاركة، بل جئنا من أجل الفوز بالبطولة، حتى بعد المباراة الأولى التي خسرناها أمام الكويت قلت لكم إن المسألة لم تنته بعد“.

وتابع: ”إذا كانت البحرين ستلعب النهائي غدًا، فهذا لأنها استحقت ذلك، لعبوا أيضًا مباراة جيدة أمامنا في دور المجموعات لكننا كنا في غاية الفعالية وسجلنا هدفين رائعين، ستكون مباراة مختلفة غدًا، هناك فائز واحد في النهاية… وفي كرة القدم إذا لم تتحل بالتواضع فلن تستطيع تحقيق أي شيء؛ لأن عليك دائمًا القتال وتجاوز حدودك حتى تصبح بطلًا“.

ورفض رينارد اعتبار فريقه يلعب بأسلوب دفاعي بعد فوزه 1-صفر على قطر في الدور قبل النهائي، عندما سجل المنتخب السعودي هدفًا في منتصف الشوط الأول قبل أن يتراجع لنصف ملعبه مكتفيًا بإبطال خطورة أصحاب الأرض.

وقال المدرب الفرنسي: ”أعتقد أن أمام البحرين وعُمان في دور المجموعات لعبنا بأسلوبنا وقدمنا أداء هجوميًا جيدًا. مباراة قطر كانت مختلفة تمامًا، عندما تلعب في بطولة يجب أن تبني استراتيجية لتكون البطل. لعبنا أمام قطر بدون قائدنا سلمان الفرج وسالم الدوسري ولذلك كانت الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لنا هجوميًا، لكن لعبنا بروح عالية ولعبنا من أجل علم السعودية وبروح فريق رائعة، وهذا أيضًا جزء من كرة القدم“.

وتابع: ”أعتقد أننا نمتلك فريقًا جيدًا جدًا، هناك ثمانية لاعبين فازوا للتو بدوري أبطال آسيا مع الهلال وهذا يعني شيئًا. نحن فريق قوي لكن عندما تخوض مباراة نهائية لا يهم إن كنت مرشحًا أو لا. في كل المباريات النهائية عليك اللعب بتواضع واللعب من أجل كبرياء بلادك، منذ 2003 لم تفز السعودية بهذه البطولة وإذا أراد اللاعبون صناعة التاريخ فالموعد غدًا، وأنا واثق أنهم يمتلكون الحافز لذلك“.

ونفى رينارد أن يكون غياب سالم الدوسري عن مواجهة قطر لأسباب انضباطية بعد أن أظهرت لقطات تلفزيونية أنه كان يرفض استبداله على ما يبدو خلال فوز السعودية 3-1 على عُمان في ختام دور المجموعات، الأسبوع الماضي، وقال إن الدوسري والقائد سلمان الفرج غابا عن الدور قبل النهائي بسبب الإصابة.

وقال المدرب الفرنسي: ”نحن نعمل كفريق، ولا يوجد لدي أي مشكلة مع سلمان أو سالم أو أي لاعب في الفريق. لست معهم منذ فترة طويلة لكن شعوري رائع حيالهم، ربما لم يفهم اللاعب عندما استبدل أمام عُمان… كانت مجرد مسألة بسيطة لكن الآن في العالم الجديد يمكن صناعة شيء كبير للغاية من موقف صغير، لكن لا يوجد مشكلة“.

وأضاف: ”سالم مصاب، وأنا واثق أنه إذا كان يستطيع اللعب من أجل منتخب بلاده سيكون في الملعب. علينا الآن اللعب بدونهم والفوز من أجلهم أيضًا“.