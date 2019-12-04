غياب سلمان الفرج وسالم الدوسري عن مباراة السعودية ضد قطر في خليجي 24

تأكد بشكل رسمي غياب سلمان الفرج وسالم الدوسري، عن مباراة السعودية وقطر غدًا الخميس، في نصف نهائي كأس الخليج.

ويأتي غياب الثنائي بعدما أجريا أشعة الرنين المغناطيسي اليوم الأربعاء، إثر معاناة الفرج من آلام في العضلة الخلفية للفخذ، والدوسري من آلام في عضلة الساق.

وتأهل الأخضر إلى هذا الدور، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين عن نظيره البحريني، صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه بدوره العراق، في المباراة الثانية لنصف النهائي.

وشدد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، على أن مواجهة فريقه أمام قطر ستكون صعبة جدًا ”بين منتخبين يطمح كل منهما للتأهل إلى نهائي خليجي 24“.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء: ”سعداء باللعب على ستاد الجنوب المونديالي، وبشكل شخصي أعشق اللعب أمام جماهير غفيرة، فوجودها دائمًا يلهب حماس اللاعبين“.

وأضاف: ”نعرف كل شيء عن منافسنا فهو يمتلك لاعبين يمتازون بالسرعة والقوة، لا سيما لاعبي الهجوم، وفي نفس الوقت نعرف نقاط ضعفهم، وسوف نلعب عليها“.

وتابع: ”أحترم المنافس جيدًا، لكن في الوقت نفسه أثق تمامًا في قدرة المنتخب السعودي على العبور للنهائي“.

وأشار مدرب السعودية إلى أن نتيجة مباراة الافتتاح أمام الكويت كانت سيئة ”لكن الأداء لم يكن كذلك“.

واختتم: ”لعبنا المباراتين التاليتين بصورة جيدة وقوية، ونجحنا في الفوز بهما ووصلنا لهذا الدور، وانضم لنا لاعبو الهلال الذين زادوا من قوة المنتخب، وهم سيلعبون بطولة العالم للأندية بالدوحة هذا الشهر ونتمنى لهم التوفيق“.