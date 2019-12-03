كارلوس إدواردو يرد على تقارير رحيله عن نادي الهلال السعودي (شاهد)

نفى البرازيلي كارلوس إدواردو قائد نادي الهلال السعودي ما تردد عن نيته الرحيل عن ”الزعيم“، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن محترفَي نادي الهلال السعودي، الإيطالي سبستيان جيوفينكو والبرازيلي إدواردو باتا قريبين جدًّا من الرحيل عن الفريق في الفترة الشتوية المقبلة.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن كلا اللاعبين طلبَ الرحيل عن الفريق، إذ تعارض زوجة اللاعب الإيطالي جيوفينكو البقاء في السعودية.

وكتب إدواردو ردًا على الصحيفة: ”هذه تصريحات مزيفة، لم أتحدث مع أحد وأعتقد أنني لم أكتب شيئًا“.

وأضاف: ”أنا فخور جدًا بتواجدي مع الهلال، وأصب تركيزي على المباراة المقبلة“.

يذكر أن صحيفة ”الشرق الأوسط“ قالت إن زوجة جيوفينكو هي من يعارض بقاء اللاعب في السعودية، وتلبيهً لرغبة الزوجة طلب جيوفينكو من إدارة الهلال مغادرة الفريق في الفترة الشتوية، وبدأ النادي في تسويق اللاعب في الصين وبعض الدوريات الأوروبية.

أما البرازيلي إدواردو فإنه يريد الرحيل لاكتفائه بالفترة الزمنية التي قضاها في الهلال وحقق خلالها الكثير من البطولات، ويريد البحث عن فرصة احترافية جديدة.

الجدير بالذكر أن إدواردو يمتلك عروضًا عدة سابقة، آخرها قبل انطلاق الموسم من شباب الأهلي الإماراتي.

وتوج الهلال أخيرًا بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني بعد غياب استمر لنحو 19 عامًا.