طفلة نصراوية ترد على وليد الفراج: ”النصر أكبر مني ومنك“ (فيديو)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ مقطع فيديو لطفلة تُدعى نوف، ترد خلاله على الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج ”الدولي مع وليد“.

وتحدثت الطفلة خلال المقطع مرتديةً قميص فريق النصر وموجهة رسالة للإعلامي وليد الفراج، قائلةً: ”إلى وليد الفراج، هو يقول التعصب مو زين، وهو متعصب“. وأضافت الطفلة خلال المقطع: ”النصر أكبر مني ومنك، أول شغلك وش والحين شغلك وش؟”.

كما دشن مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاغًا باسم #نوف_ترد_على_الفراج وغردوا خلاله حول المقطع.

#نوف_ترد_علي_الفراج هاشتاق مرفوع بمقطع فيديو لطفلة توجّه رسالة للإعلامي “وليد الفراج” وحديثه عن التعصب الرياضي. pic.twitter.com/XO1iDqbFoz — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) November 30, 2019

وقال مغرد يدعى محمد منتقدًا الطفلة: ”صار الأباء أو الأمهات يشهرون أطفالهم بأي شكل من الأشكال، بس علشان الفلوس والإعلانات حسبي الله ونعم الوكيل“.

صاروا الأباء ام الأمهات يشهرون أطفالهم بأي شكل من الأشكال بس علشان الفلوس والإعلانات حسيي الله ونعم الوكيل. — مُحمد. (@ksal1998) November 30, 2019

وأشار آخر: ”الطفولة في خطر! سبحان الله لو كان النقد على إعلامي نصراوي لجعلتم طفولة العالم في سلام!! الصراحة طفلة أعطت كلمة حق وكانت عن ألف كلمة في خواطرنا جميعًا، نحن ضد التعصب لكن أن يأتي الفراج بميكروفون وعبر القنوات هنا نضع مليون علامة؟ كون الميكرفون لم نشاهده إلا في حراج السيارات“.

الطفولة في خطر ! سبحان الله لو كان النقد على اعلامي نصراوي لجعلتم طفولة العالم في سلام !! الصراحة طفلة اعطت كلمة حق وكانت عن ألف كلمة في خواطرنا جميعاً،نحن ضد التعصب لكن أن يأتي الفراج بمكريفون وعبر القنوات هنا نضع مليون علامة ؟ كون الميكرفون لم نشاهدة إلا في حراج السيارات. — خواطر متقاعد✍????. (@F8Qht) November 30, 2019

وقال آخر: ”للأسف زرع التعصب الرياضي في الأطفال وهم في هذه السن الصغيرة مدعاة لمشاكل كبيرة وباب ما راح يتسكر أبدًا، لا تحرموهم من طفولتهم البريئة واتركوهم يتمتعون بها بعفوية بعيدا عن التعصبات الرياضية“.

للاسف زرع التعصب الرياضي في الاطفال وهم في هذه السن الصغيره مدعاه لمشاكل كبيره وباب ماراح يتسكر ابد . لاتحرمونهم من طفولتهم البريئه واتركوهم يتمتعون بها وبعفويه بعيدا عن التعصبات الرياضيه . — ᗩᒪᓮ ᗩᒪ-ᗩᖺᙢᗩᖇᓮ (@ahmeriaaa) November 30, 2019

وكان الإعلامي وليد الفراج قد قال مؤخرًا إن مجمل صفقات وعقود لاعبي فريق الهلال والجهاز الفني واللاعبين البدلاء تصل إلى مليار ونصف ريال.

وخلال إحدى حلقات برنامجه قال الفراج: ”الهلال الصفقات اللي فيه لما نحسبها كمجمل بقيمة عقود اللاعبين السعوديين والأجانب وعقود المدربين والاحتياط تتكلم في مليار أو مليار ونصف، هذه من وين جات؟ هذه كلها دعم من الدولة“.

من جانبه رد الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل في تغريدة له على كلام الفراج، قائلًا: ”حينما يصرح إعلامي وفي برنامج رياضي عبر قناة حكومية بأن الدعم الذي وصل لنادي الهلال مليار ونصف المليار أي (1500 مليون ريال) ولا يتم نفي هذه المعلومة لأكثر من أسبوع فإنها صحيحة“.

حينما يصرح اعلامي و في برنامج رياضي عبر قناة حكومية بأن الدعم الذي وصل لنادي الهلال مليار و نصف المليار اي (1500 مليون ريال) و لا يتم نفي هذه المعلومة لأكثر من اسبوع فإنها صحيحة .

ان كانت صحيحة ، هل حصلت الاندية و خاصة المشاركة اسيويا على نفس الدعم؟

#عداله_الدعم_مطلب

. pic.twitter.com/VtTEP3mwkO — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 29, 2019

وأثار الفراج، الجدل أثناء تقديم برنامجه بعد قيامه بتصرف غريب على هامش احتفاله بالتتويج بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفك الهلال أخيرًا عقدته في نهائيات دوري أبطال آسيا بعد أن ظفر باللقب للمرة الثالثة في تاريخه على حساب أوراوا الياباني الذي فاز عليه بمجموع اللقائين بنتيجة 3/0.

واستعان الفراج بالميكرفون خلال حديثه عن تتويج الهلال باللقب الآسيوي لينبه البعض بوصول الزعيم لمونديال الأندية مستندًا إلى عبارة :“ يا شباب.. الآسيوية صعبة قوية “ حيث تأتي على غرار ”العالمية صعبة قوية“، التي رددها النصر على مدار 19 سنة، بعد مشاركته في كأس العالم للأندية وعدم صعود الزعيم إلى هذا الحدث آنذاك.

كما خرج وليد الفراج أيضًا، في مقدمة برنامجه بـ”البخور”، لمنع الحسد عند حديثه على بطولات تاريخ نادي الدوري السعودي للمحترفين.

وأشار الفراج، إلى أن الهلال سفير الكرة في المملكة على المستوى الآسيوي، فهو حقق وحده 7 بطولات من إجمالي 14 بطولة حققتها الأندية السعودية.

وحرص عدد من الأندية المنافِسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على تهنئة الهلال عدا الاتحاد والنصر والأهلي.

هذا ومن المقرر أن يقص الهلال شريط مشاركاته في كأس العالم للأندية يوم 14 ديسمبر المقبل أمام الترجي التونسي في دور الربع النهائي.

وستشارك 7 أندية في المونديال يتقدمهم السد القطري كونه بطلًا للدوري بجانب الهلال، ممثلًا عن قارة آسيا، وهينجين سبورت من جزر كاليدونيا بطل أوقيانوسيا، ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى ”كونكاكاف“، وفلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية والحاصل على الكأس