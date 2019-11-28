شاهد: مكالمة هاتفية بين أمير الكويت وقائد المنتخب بعد الفوز على السعودية (فيديو)

تواصل رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم وقائد المنتخب الأزرق بدر المطوع والمدرب ثامر عناد مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بعد انتهاء مباراة منتخب بلادهم مع السعودية ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بخليجي 24.

ونجح المنتخب الكويتي في تقديم عرض قوي للغاية، حيث حقق الفوز بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليتصدر المجموعة التي تضم عمان والبحرين أيضًا.

وقال الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي :“بارك أميرالبلاد الشيخ صباح الاحمد للاعبي الأزرق بعد فوزهم على المنتخب السعودي من خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الأمه مرزوق الغانم هنأه بها، كما هنأ كابتن الفريق بدرالمطوع ومدرب المنتخب ثامر عناد“.

فيديو / رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وقائد المنتخب بدر المطوع و مدرب المنتخب ثامر عناد يباركون لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد على فوز اليوم الشقيق السعودي.#خليجي24 #الكويت_السعودية #كاس_الخليج_24 pic.twitter.com/zTg0szy3n2 — المجلس (@Almajlliss) November 27, 2019

وتصدرت الكويت، صاحبة الرقم القياسي بعشرة ألقاب، المجموعة الثانية مبكرًا بعد تعادل عُمان حاملة اللقب بدون أهداف مع البحرين.

وحققت الكويت بهذه النتيجة انتصارها الثالث على التوالي وحافظت على سجلها الخالي من الهزائم في خمس مباريات منذ تولي المدرب ثامر عناد المسؤولية خلفًا للكرواتي روميو يوزاك في سبتمبر أيلول.

وحاول عناد التقليل من فرص الكويت في المنافسة على اللقب في حديثه إلى الصحفيين أمس الثلاثاء، مع استمرار عودة الفريق إلى المنافسات الدولية بعد إيقاف طويل كان له أثر كبير على الرياضة في البلاد.

ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الإيقاف عن الكويت في ديسمبر كانون الأول 2017، وهي عقوبة تم توقيعها في 2015 بسبب مزاعم التدخل الحكومي في شؤون اللعبة.

لكن الانتصار الكبير على السعودية، التي بلغت النهائي ثلاث مرات في النسخ الخمس الأخيرة لكأس الخليج، سيضع الكويت بالتأكيد في دائرة الضوء ويعزز من فرصها في التأهل للدور قبل النهائي.

وقال حميد القلاف حارس الكويت ”جهد كبير قدمه اللاعبون، خصوصًا الجهاز الفني الذي كان يجهز لهذه المباراة منذ أسبوع بعد تصفيات (كأس العالم).

”ثلاث نقاط مهمة في بداية البطولة… وإن شاء الله المباراة القادمة نركز فيها، نفرح اليوم وعند الساعة 12 ننهي مباراة السعودية ونركز على مباراة عُمان وبإذن الله القادم أفضل“.

وأضاف ”الجمهور الكبير الذي جاء من الكويت هو من يستحق التحية، لم نتوقع أن يمتلئ الملعب، وهذه هدية ليست بقدرهم لكن القادم أفضل“.