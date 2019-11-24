لماذا منعت قناة 24 الرياضية علي كميخ لاعب النصر السابق من الظهور على شاشتها؟

أعلن ”اتحاد الإعلام الرياضي“، يوم السبت، قرارًا بوقف الإعلامي علي كميخ عن الظهور في قناة 24 الرياضية السعودية.

وقال كميخ عبر حسابه في ”تويتر“ إنه ”للأسف الشديد تم إبلاغي بالإيقاف من الظهور الفضائي بقناة 24، وأنا أقول شكرًا لزملائي بالقناة إدارة وزملاء شكرًا لكم وماقصرتم وبيض الله وجيهكم ومالقيت منكم إلا كل خير“.

وتابع في تغريدة أخرى: ”أشكر إخواني بإدارة قناة 24 الرياضية على كل ماقدموه لي من دعم ومساندة وفرصة عمل، لكن مادام الإيقاف من الجهة الإعلامية المختصة اتحاد الإعلام فنحن نتقبل الأمر ونحن تحت الأمر لسنا فوق الأمر”.

للاسف الشديد تم ابلاغي بالايقاف من الظهور الفضائي #بقناة_24 وانا اقول شكرا لزملائي بالقناة ادارة وزملاء شكرا لكم وماقصرتم وبيض الله وجيهكم ومالقيت منكم الا كل خير pic.twitter.com/lPym68WCyk — Ali Kuemkh علي كميخ (@AliKuemkh) November 23, 2019

وتداول الجمهور الرياضي عبر منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن إيقاف عدد من الإعلاميين الرياضيين من الظهور الإعلامي بقرارات من الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي ولم تعلق أي جهة رسمية معنية على الخبر؛ وذلك لتجاوزاتهم في البرامج التلفزيونية، وقد يتم استبعاد عدد منهم من الظهور بصورة نهائية عبر البرامج التلفزيونية.

اشكر اخواني بأدارة #قناة_24_الرياضية على كل ماقدموه لي من دعم ومساندة وفرصة عمل لكن مادام الايقاف من الجهة الاعلامية المختصة #اتحاد_الاعلام فنحن نتقبل الأمر ونحن تحت الأمر لسنا فوق الأمر pic.twitter.com/kjmT89OIXn — Ali Kuemkh علي كميخ (@AliKuemkh) November 23, 2019

وأثارت تصريحات كميخ أخيرًا بعض الجدل بين الجماهير، إذ وصف في لقاء أخير له على قناة 24، بأن نادي أوراوا الياباني أفضل من الهلال.

كما دخل مع المحلل عبدالكريم الحمد، في جدال آخر بسبب دفاعه عن النصر.

اتهام واضح وَ صريح لـ #النصر

و لـ علي كميخ بالتزوير .. يا يثبت

يا السجن !! pic.twitter.com/pGTjVd04EB — ابراهيم بن ناهض???????? (@ibrahim9_99) November 21, 2019

ويعد أبرز المستبعدين من الظهور الإعلامي عبدالعزيز المريسل والمحلل الرياضي علي كميخ والإعلامي محمد الذايدي والمحلل الرياضي سليمان الجعيلان.

وسيتم وفقًا لذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتناسب مع أنظمة النشر الإعلامي وبما يضمن عدم تكرار التجاوزات الإعلامية في ظل رغبة كبيرة تسعى من خلالها المؤسسة الرياضية لإيجاد إعلام رياضي يقوم على المهنية والنقد الهادف بعيدًا عن التجاوزات والإساءات تحقيقًا لإعلام احترافي يسهم في خدمة الرياضة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف كميخ؛ إذ سبق وأوقف في الموسم الماضي، وبعدها أعلن توقفه عن الظهور الإعلامي نهائيًّا بعد الإيقاف المفاجئ بعدم ظهوره في برنامج الحصاد الرياضي الذي يبث على قناة 24؛ لأن هذا الإيقاف سبب له أَذًى وألمًا وقطع رزق على حد وصفه.

وكتب كميخ على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ حينها : ”من هذه اللحظة أسأل الله التيسير والتوفيق ولجرح قرار الإيقاف المؤلم أعلن توقفي عن الظهور الإعلامي نهائيًّا اعتبارًا من 10/ 9 / 2018؛ بسب ما لحقني من أذى وألم وقطع رزق والشكوى لله -عز وجل- (حسبي الله ونعم الوكيل )“.

ووصف كميخ جمهور النصر بجمهور الشمس، وأنه سنده رقم واحد، وأن البداية مع النصر العظيم والنهاية مع الكيان العالمي.

واختتم كميخ بقوله ”الحياة لا تتوقف لكن الرزق شيء عظيم“.