صحيفة تكشف تفاصيل عقد رومارينيو الجديد مع نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العقد الجديد للبرازيلي رومارينيو، لاعب الفريق الأول، والذي جدده رسميًا مساء السبت، حتى عام 2022.

وتمت مراسم التوقيع بحضور رئيس النادي أنمار الحائلي، حيث تم تجديد عقد رومارينيو، الذي كان سينتهي رسميًا في يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة ”الاقتصادية“، يوم الأحد، أن نادي الاتحاد دفع مبلغ 3.5 مليون دولار نظير الحصول على توقيع اللاعب بالتجديد، في ظل رغبة العديد من الأندية، الخليجية والبرازيلية، في ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكان رومارينيو قد اشترط الحصول على مليوني ريال، قيمة مستحقاته المتأخرة، من أجل الموافقة على التجديد رسميًا للعميد.

ونجح رومارينيو في تسجيل 8 أهداف وصنع هدف في 10 مباريات مع الاتحاد بمسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما نال اللاعب جائزة أفضل لاعب في الدوري عن شهر سبتمبر الماضي.

وكان ”العميد“ قد ضم المهاجم البرازيلي، صاحب الـ28 عامًا، في صيف 2018، قادمًا من فريق الجزيرة الإماراتي.

وخاض رومارينيو مع فريق الاتحاد 52 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 24 هدفًا، وصنع 3 أهداف.

فريق اتحاد جدة يحتل المركز الثالث عشر، بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 9 نقاط، بعد مرور 9 جولات.