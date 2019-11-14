المنتخب السعودي ينتزع فوزًا دراميًا على أوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

انتزع المنتخب السعودي فوزًا دراميًا بنتيجة 3/2 على أوزبكستان، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023.

وتقدم المنتخب الأوزبكي في الدقيقة 16، بتوقيع إلدور شومورودوف، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة خاطئة من ياسر الشهرانيي، في حين تعادل الأخضر السعودي في الدقيقة 23، سجله سلمان الفرج⁩ من ركلة جزاء.

وتقدم المنتخب الأوزبكي مجددًا بتوقيع أوتابيك شوكوروف من ضربة جزاء في الدقيقة 56، لكن سلمان الفرج تعادل للأخضر في الدقيقة 85.

وجاء هدف الفوز للسعودية في الدقيقة 89 بتوقيع سالم الدوسري

وحقق المنتخب السعودي فوزه الثاني مقابل تعادلين في التصفيات ليرفع الفوز رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة في حين تراجع منتخب أوزبكستان إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

قوووووووول! الهدف الثالث للاخضر ???????????????????????????????? pic.twitter.com/GoINYDU05l — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 14, 2019

وقبل مباراة اليوم، تقابل المنتخبان من قبل 10 مرات ، فاز الأخضر في 5 مواجهات وخسر 4 مرات وتعادلا في مباراة وحيدة.. وبدأت اللقاءات في دورة الألعاب الآسيوية 1994 وفاز المنتخب الأوزبكي بنتيجة 4-1 ثم حقق المنتخب السعودي بخماسية دون رد في كأس آسيا عام 2000 بخماسية دون رد.

وفاز المنتخب الأوزبكي بهدف دون رد في كأس آسيا 2004 ، وتجدد الصدام في تصفيات مونديال 2006 وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما ثم فاز الأخضر بثلاثية دون رد وفاز منتخب السعودية بنتيجة 2-1 في كأس آسيا 2007.

وفي تصفيات مونديال 2010 ، فاز المنتخب السعودي على أرضه برباعية دون رد وخسر في أوزبكستان بثلاثية نظيفة كما تقابلا ودياً عام 2010 وفاز الأخضر برباعية نظيفة ثم كان اللقاء الأخير في كأس آسيا 2015 وفاز المنتخب الأوزبكي بنتيجة 3-1.