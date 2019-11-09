أهداف مباراة النصر وعفيف: 2-0 للعالمي (فيديو)

تقدم أحمد موسى لاعب نادي النصر السعودي بهدف في شباك عفيف، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسدد موسى كرة صاروخية فشل حارس عفيف في التصدي لها.

وأضاف خميس عوض الهدف الثاني للنصر قبل نهاية الشوط الأول من تسديدة رائعة.

ويخوض النصر مباراة عفيف بعد نجاحه في مزاحمة الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بوصول رصيده النقطي إلى 20 نقطة.

ويلعب النصر مباراته الأولى في بطولة كأس خادم الحرمين بدون هدافه عبدالرزاق حمدالله الذي سافر إلى أمريكا بصحبة زوجته لقضاء إجازة قصيرة، بعد مشكلة كبيرة مع أمن المطار.

الهدف الأول للنصر عن طريق "أحمد موسى" عند الدقيقة 23#النصر_عفيف pic.twitter.com/utXL8cYs0C — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 9, 2019