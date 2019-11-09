شاهد صور مغادرة عبدالرزاق حمدالله السعودية إلى أمريكا

غادر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر وهداف الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، الرياض، في إجازة قصيرة إلى الولايات المتحدة عبر العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وذكرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية أنه من المقرر عودة حمدالله، الذي لم ينضم إلى تشكيلة منتخب بلاده المغرب الذي يستعد لبدء التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، للرياض يوم الخميس للالتحاق بفريقه النصر.

وانتشرت عدة صور لحمدالله في المطار بصحبة عبدالرحمن الحلافي مشرف الكرة في النصر وذلك لتوديعه، بعدما تأجل السفر بسبب اشتباك لفظي مع موظفة أمن المطار.

وطار حمدالله وزوجته إلى أبوظبي ومنها إلى أمريكا عبر المكتب التنفيذي في مطار الرياض، في إجازة قصيرة كانت قد تأجلت بسبب ما عُرف بقضية المطار.

وكانت موظفة المطار قد رفضت رغم تدخلات العديد من الشخصيات البارزة في النصر حل المشكلة وديًا، والتي حدثت أثناء مغادرة اللاعب وزوجته لمطار الملك خالد بن عبدالعزيز بالرياض لقضاء إجازة قصيرة في فترة توقف الدوري.

وبدأت الأزمة أثناء مغادرة هداف الدوري الموسم الماضي بصحبة زوجته إلى المغرب، وطلب موظفة المطار التي تحمل رتبة رقيب أن تمر زوجة اللاعب تحت جهاز التفتيش الآلي المزود بالأشعة تحت الحمراء، وهذا ما جعل اللاعب ينفعل كون الزوجة حاملًا وأن الأشعة فوق الحمراء خطر عليها وعلى الجنين.

وتطور الأمر بعد إصرار الموظفة على مرور الزوجة تحت الجهاز مما أدى إلى استفزاز اللاعب، لكنه حاول إقناع مسؤولة أمن المطار بوجهة نظره، وكذلك زوجته حاولت إقناعه بالمرور سريعًا دون قلق لكن الأمر تطور لأبعد من ذلك.

وقد حضر حمدالله إلى مقر النيابة العامة مع محاميه بعدما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات التصوير المحيطة بمحل الواقعة، واستدعاء الموظفين المناوبين وقت الحادثة لضبط شهاداتهم.

وتمسكت موظفة الأمن بأقوالها المدونة في محضر الشرطة ليلة الحادثة، واستمر حمدالله أيضًا بنفي ما اتهمته به، وادّعى أنها نعتت زوجته بكلمة نابية.

وعقب التحقيق غادر حمدالله وموظفة الأمن مبنى النيابة العامة، واستمرت أيضًا مساعي الصلح من قبِل شخصيات أخرى وسط تمسك كل طرف بمطالبه القانونية.