بدر الحقباني يقدم وجهة نظر مغايرة لأزمة نورالدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله في مباراة النصر وأبها (فيديو)

قدم بدر الحقباني، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، رأيًا مخالفًا لأزمة اللقطة التي ظهرت بين الثنائي المغربي نورالدين أمرابط ومواطنه عبدالرزاق حمدالله، خلال مباراة النصر ضد أبها مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة التاسعة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على ملعب فيصل بن فهد.

وبدأت الأزمة مع ركلة الجزاء التي حصل عليها النصر وأراد نورالدين أمرابط تسديدها لكن حمدالله تدخل وقرر تسجيلها ليرفع رصيده التهديفي، وظهرت علامات الغضب على مواطنه أمرابط، وبالفعل سجل الهدف حمدالله ليرفع رصيده التهديفي إلى 6 أهداف.

ورد أمرابط الأمر لحمدالله بتفضيله إحراز الهدف الرابع للنصر على التمرير لمواطنه حمدالله ليضع كرة ”الهاتريك“ وحاول يحيى الشهري معاتبته وظهر عليه الضيق.

وقال الحقباني في تصريحاته لقناة ”السعودية الرياضية“ في تحليله للقطة: ”واضح بأن هناك توجيه بطريقة التنفيذ.. ولا أعتقد بأن مرابط يرغب بالتسديد، والصورة اللي واضحة إن أمرابط لم يكن يريد الكرة لتسديدها بدلًا من زميله حمدالله، وحمدالله ينافس على الهداف وأكثر من يصنع له أمرابط، وواضح إن كان فيه توجيه في التسديد أو تنفيذها، وواضح إن فيه تفاهم بينهما، وهما ثنائي خارج الملعب على أفضل ما يكون فما بالكم بداخل الملعب“.

بدر الحقباني:

في لقطة حمدالله و #امرابط واضح بأن هناك توجيه بطريقة التنفيذ .. ولا أعتقد بأن مرابط يرغب بالتسديد.#النصر_أبها pic.twitter.com/sAQeBqp2rd — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 2, 2019

وواصل فريق النصر السبت مطاردته الشرسة للهلال متصدر الدوري السعودي لكرة القدم.

واكتسح النصر ضيفه أبها بأربعة أهداف دون رد، في ختام مباريات الجولة التاسعة للمسابقة المحلية.

قدم النصر أداءً قويًا في الشوط الأول، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف، (هدفين) عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله، والثاني له من ضربة جزاء في الدقيقتين 8 و45+1، ويحيي الشهري في الدقيقة 26.

وأضاف النصر الهدف الرابع في الشوط الثاني من المباراة عبر المغربي نور الدين أمرابط في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة، ارتقى النصر إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن أهلي جدة والفيصلي على الترتيب.

ويتصدر المسابقة فريق الهلال برصيد 20 نقطة.

في حين تجمد رصيد أبها عند 11 نقطة في المركز التاسع بالتساوي مع الرائد.

ويحمل النصر لقب النسخة الأخيرة للدوري السعودي، بينما يعد الهلال أكثر من توج به في 15 مناسبة.