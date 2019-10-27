إزالة لافتة ”الزعيم العالمي“ قبل مباراة النصر ضد الهلال بالدوري السعودي (شاهد)

أزالت جماهير نادي النصر السعودي اللافتة التي رفعوها في ملعب جامعة الملك سعود، قبل سويعات من انطلاق مباراة فريقهم ضد الهلال، مساء اليوم الأحد، وكانت هذه اللافتة أو ”البنر“ التي سيتم رفعها في المدرجات، قد تثير أزمة بين الجمهورين.

وتم وضع ”بنر“ بخلفية صفراء وهو لون القميص الشهير للنصر، ويحمل لقب ”الزعيم العالمي“.

????| مدرج العالمي يتزين بـ لافته " الزعيم العالمي " ????

#الهلال_النصر_الدوري pic.twitter.com/e62tWlqi37 — عاجل النصر (@NFC1955al) October 27, 2019

ومن المعروف أن لقب ”الزعيم“ يعود لنادي الهلال، و“العالمي“ هو لقب النصر، ودمج اللقبين قد ينذر بأزمة بين جمهوري الفريقين خلال المباراة.

وقال حساب باسم ”كونان الهلالي“، معلقًا على اللافتة: ”الله يستر بكره يأخذون لقب شيخ الأندية والعميد والراقي، المهم عقدة النقص مشكلة“.

الله يستر بكره يأخذون لقب شيخ الانديه والعميد والراقي المهم عقدة النقص مشكله .. pic.twitter.com/r77WdgMbiU — كونان الهلالي (@3_rrayan) October 27, 2019

وتم إزالة اللافتة من المدرجات قبل انطلاق المباراة مباشرة؛ خوفًا من اشتعال فتيل التعصب بين جماهير الناديين.

اجل الزعيم العالمي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

شين وقوي عين وخسارة فلوس وكرامه ???? pic.twitter.com/HP78IwUqyY — ساره (@ii_sara_hfc) October 27, 2019

ترى لو خسروا بنو فقر بيقولون سبب الخسارة نفسية الجمهور بسبب ازاله البنر ???????????????? يابكايه يابكايه #الزعيم_العالمي pic.twitter.com/NJuT2RlZll — ﮼فواز،زعيم،هلالي???????? (@fa2353) October 27, 2019

تعصب مشجع

وكانت الإدارة القانونية بنادي الهلال السعودي قد رصدت مقطعًا متداولًا لأحد المغردين يحرض بعض لاعبي النصر على تعمّد إصابة لاعبي الهلال قبل لقاء الفريق في نهائي دوري أبطال آسيا.

وكشف الإعلامي بصحيفة الرياضية حمد الصويلحي، عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الأحد، أن إدارة الهلال ”بدأت إجراءات رفع الشكوى للجهات المعنية“.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمغرد مشجع لنادي النصر يدعى متعب أبو ظهر، يقول فيه: ”اليوم مباراة الهلال والنصر، فيا عزيزي لاعب النصراوي ما هو الفوز ولكن خروج لاعب هلالي على نقالة ويكون مشارك في آسيا وله هدية عظيمة من عندي، لها أثر في النفس، حتى التذاكر يسرقونها وإلى متى سنصمت، ومن هذا المنطلق أقول لبيتروس أنهي على غوميز“.

وسيكون جمهور الكرة السعودية على موعد مع وجبة كروية دسمة في كلاسيكو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، بين الهلال وضيفه النصر ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري السعودي.

ويتطلع الهلال لتعزيز الصدارة في مواجهة النصر، الباحث عن تصحيح المسار وتحقيق الفوز، لتحسين ترتيبه في صراع مثير خارج الخطوط بين الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال والبرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من خلال 7 مباريات خاضها الزعيم بعد أن حقق الفريق 6 انتصارات وتعادلًا وحيدًا دون هزيمة، وسجل الهلال 22 هدفًا وهو صاحب أقوى هجوم، واستقبل الفريق 6 أهداف.

ويحتل النصر حامل اللقب المركز السابع برصيد 11 نقطة من 6 مباريات وله لقاء مؤجل، وفاز العالمي 3 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة وسجل النصر 5 أهداف واستقبل هدفًا.

وحقق النصر الفوز في آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ29 من مارس الماضي، بنتيجة 3-2 في الدوري، ولم يفز الهلال على النصر في آخر 3 مباريات جمعتهما منذ التغلب في لقاء الـ26 من أكتوبر 2017.

الهلال.. وحسم الديربي

يبحث الهلال عن حسم لقاء ديربي الرياض ضد النصر للابتعاد بالصدارة وخاصة أن الفريق لديه اختبار مهم للغاية في شهر نوفمبر المقبل، في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويأمل الهلال مع مدربه لوتشيسكو تطبيق سياسة التدوير مع عدم تأثر الفريق الأزرق بالأداء في لقاء النصر، ويدرس لوتشيسكو إجراء تعديلات على تشكيلة الهلال بإشراك جوستافو كويلار غير المقيد آسيويًا بجانب كارلوس إدواردو.. ويغيب عن الفريق محمد كنو والسوري عمر خريبين للإصابة.

ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم الحارس عبدالله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع الكوري الجنوبي جانج هيون سو وعبدالله الحافظ أو علي آل بليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني بجانب خط الوسط الذي يقوده سلمان الفرج وجوستافو كويلار مع صانع الألعاب كارلوس إدواردو وفي الهجوم أندريه كاريلو وسالم الدوسري وبافتيمبي غوميز.

بينما يبحث النصر عن تحقيق الفوز في لقاء الديربي على الهلال ليكون نقطة انطلاق جديدة للفريق في الدوري السعودي للمنافسة على اللقب.