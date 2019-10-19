طفلة تلفت الأنظار بالرقص في مباراة النصر والرائد بالدوري السعودي (فيديو)

لفتت طفلة سعودية، الأنظار بالرقص خلال مباراة الرائد والنصر بالدوري السعودي للمحترفين، حيث تواجدت بالمدرجات إلى جوار والدتها ـ على ما يبدو ـ التي حملت علم نادي النصر.

وتوجهت الكاميرا ناحية الطفلة لحظة تفاعلها مع أجواء المباراة بالرقص الذي نال إعجاب الكثيرين.

واختارت القنوات الرياضية السعودية، لقطة رقص الطفلة، كلقطة اليوم، ونشرت فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بتويتر.

عبدالرزاق حمدالله يواصل التألق..

وسجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول لفريق النصر في شباك نظيره الرائد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتقابل الفريقان اليوم السبت على أرضية ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويحتل النصر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الرائد المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

والتقى فريقا الرائد والنصر 22 مرة في بطولة دوري المحترفين السعودي حيث حقق نادي النصر الفوز في 17 مباراة، بينما حقق نادي الرائد الفوز في مباراة واحدة فقط.

‏وسجل المهاجم الدولي المغربي عبدالرازق حمد الله لاعب نادي النصر 7 من أهداف النصر التسعة أمام الرائد في دوري المحترفين السعودي الموسم الماضي.

‏ولم يخسر النصر في المباريات الـ11 التي لعبها في ضيافة الرائد في دوري المحترفين السعودي، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 ‏وحافظ النصر على نظافة شباكه 8 مرات في الـ11 مباراة التي حل فيها ضيفًا على الرائد.