محمد نور نجم الكرة السعودية يحسم الجدل حول عودته للملاعب (فيديو)

خرج نجم كرة القدم السعودية محمد نور لاعب نادي الاتحاد المعتزل عن صمته للرد على أنباء عودته مجددًا إلى الملاعب خلال الفترة القادمة.

ونفى نور في تصريحات له لبرنامج ”ياهلا“ على قناة روتانا خليجية، اتخاذه قرارًا بالعودة إلى الملاعب مرة أخرى، موضحًا: ”حتى الآن ليست لدي فكرة للعودة“، مؤكدًا أن الاعتزال الرسمي سيكون قريبًا.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن عودة محمد نور إلى نادي الاتحاد في شهر يناير المقبل، حيث سيتم قيده في فترة الانتقالات الشتوية كلاعب في صفوف الاتحاد حتى نهاية موسم 2019-2020 الحالي وهو ما نفاه اللاعب.

كما تطرق نور للحديث عن مستوى الاتحاد قائلًا إن وضع ناديه القديم لا يرضي لا عدو ولا حبيب متمنيًا الانتباه للأخطاء التي ارتكبت في المباريات الماضية مثل التبديلات.

وطالب المدرب بأن يقرأ الخصم جيدًا متمنيًا التوفيق لفريق الهلال آسيويًا.

ويعد نور أحد أبرز المواهب في تاريخ الكرة السعودية، بدأ حياته الكروية في صفوف الاتحاد وصعد للفريق الأول عام 1997.

كما مثل نور، نادي النصر في الفترة من أبريل 2013 حتى يونيو 2014 ووقتها عاد مجددًا إلى الاتحاد وتم إيقافه في ديسمبر 2016 بسبب المنشطات لمدة 4 سنوات.

نجم الكرة السعودية #محمد_نور يحسم الجدل ويكشف حصريًا لـ #ياهلا_بالعرفج: لم أتخذ قرار العودة للملاعب #المشي_مع_العرفج.. pic.twitter.com/w8QrxcvCEz — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 9, 2019

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن نور على الرغم من الانقطاع الطويل منذ إيقافه بسبب المنشطات 4 أعوام، ظل محتفظًا بلياقته البدنية من خلال اللعب في دوري الحواري طوال فترة إيقافه، ويعتبر في جاهزية شبه مكتملة.