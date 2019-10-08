الاتحاد السعودي لكرة القدم يرد على قصة تعطل الـVAR بسبب شحن هاتف في مباراة الفتح والنصر

نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف، بشأن تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) نتيجة فصل أحد العاملين أسلاك التقنية لشحن هاتفه الخاص.

وأشارت تقارير صحيفة ”الرياضية“ السعودية، إلى أن سبب تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال مباراة الفتح والنصر يرجع إلى فصل أحد العاملين في الملعب الأسلاك الخاصة بالتقنية.

وقالت الصحيفة، إن هذا العامل الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أو منصبه، فصل الأسلاك الخاصة بالتقنية دون قصد؛ بغية شحن هاتفه الخاص دون علمه بفصل الكهرباء عن الأجهزة المشغلة للتقنية.

وانتهت هذه المباراة التي أقيمت على أرض الفتح، ضمن الجولة الثانية، بفوز النصر حامل اللقب بهدف نظيف سجله فراس البريكان.

وقال الاتحاد في بيان، يوم الثلاثاء: ”ما تم تداوله بشأن فصل أحد العاملين للأسلاك في ملعب مدينة عبد الله بن جلوي الرياضية لشحن هاتفه غير صحيح. يتمنى الاتحاد من وسائل التواصل الاجتماعي التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة لتلقي الاستفسارات والأسئلة في الموقع الرسمي للاتحاد لتقديم المواد الإعلامية الصحيحة“.

تعطل (VAR)

ومن جانبه، أكد الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام الجديد، أن تقنية الفيديو (VAR)، تتعطل مثل غيرها من التقنيات، مشيرًا إلى أن شركتها في الدوري السعودي تنقل من نفس كاميرات النقل التلفزيوني ولا تملك كاميرات خاصة.

وقال الإسباني: ”تقنية VAR تتعطل مثلها مثل الواتساب أو العطل الذي يحصل في المطارات، ولكنه ليس عذرًا لنا، نحن نبحث عن توفير أفضل تقنية بلا أخطاء. هناك أربع مباريات حصل فيها إشكاليات في تقنية VAR، وهي مباراة الفتح والنصر، والوحدة وأبها، ومباراتي ضمك أمام الاتحاد والوحدة“.

بيان صحفي | الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله إعلاميًا حول فصل أحد العاملين أسلاك تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لشحن هاتفه خلال مباراة الفتح والنصر. pic.twitter.com/T52HPzsEBP — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 8, 2019

وكشف رئيس لجنة الحكام عن سعيه لإعادة الحكام السعوديين لقيادة المنافسات المحلية بعد حصولهم على رخصة ”تقنية الفيديو“، على أن تعقد لجنة الحكام دورة تدريبية لإعدادهم قبل عودتهم من جديد للدوري السعودي للمحترفين. لدينا الآن ستة حكام حصلوا عليها وسنقيم دورتين بعد أسبوعين ليصبح لدينا 12 حكم ساحة و12 مساعدًا يملكونها“.

وأشار تريساكو الذي تم تعيينه رئيسًا للجنة، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع المحللين والإعلاميين، بعد نهاية كل جولة لمناقشة الأخطاء التي وقعت خلالها.

انتقادات الـ VAR

وكانت بعض الأندية السعودية قد اعترضت، وأبدت استغرابها من عدم الرجوع إلى تقنية VAR رغم وقوع ما يستدعي ذلك، وساد الجدل واللغط على مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الأندية، فضلًا عن وسائل الإعلام الرياضية، كما خرج الكثير من المسؤولين في الأندية للاعتراض على بعض القرارات التحكيمية.

وكان عبدالله القحطاني الحكم الدولي السابق أكد، في فترة سابقة، في تصريحات لصحيفة ”الشرق الأوسط“، تعطل تقنية VAR في عدد من المباريات قبل أن ينفي ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تعطل التقنية في مباريات الدوري، وذكر القحطاني أن تقنية الفيديو تحتاج من اتحاد كرة القدم مزيدًا من العمل لتطويرها.

وأكد الحكم الدولي السابق صحة كلامه قبل أن يعترف الإسباني تريساكو بالأعطال، ليثبت عدم صحة تصريحات المسحل.

وانتقد القحطاني النظام الذي تستند عليه اللجنة في تكليف حكام يقودون مباراتين في جولة واحدة، مؤكدًا أن الحكام لا يحاسبون على أخطائهم، مستشهدًا بما حدث في مواجهة الهلال والتعاون، حيث تكررت أخطاء الحكم وغيرت مجرى المباراة.

وقاد الحكم في نفس الجولة مباراة العدالة والفيصلي، لافتًا إلى أن منطقة مراجعة الفيديو لا بد أن تكون في الملعب وظاهرة للجماهير والناقل التلفزيوني، وشدد على عدم صحة اكتفاء الحكام بسماعة الأذن من غرفة ”الفيديو“، ولا بد من رجوع الحكم لمشاهدة اللقطة.