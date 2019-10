WWE: فيوري ضد سترومان.. هل يشهد عرض كراون جويل بالسعودية النزال المنتظر؟

سيخوض الملاكم البريطاني تايسون فيوري نزاله الأول في المصارعة الحرة للمحترفين WWE أمام براون سترومان في عرض ”كراون جويل“ أو جوهرة التاج في المملكة العربية السعودية.

وفاجأ بطل العالم السابق في الوزن الثقيل الجميع عندما ظهر في أول بث لعرض ”سماكداون“ على شبكة فوكس التلفزيونية إلى جوار زوجته وعائلته داخل القاعة يشاهد العرض.

ووفقًا لمجلة ”Wrestling Observer“ فإن العملاقين سيتواجهان في أحد العروض المقبلة والمرجح أن يكون في المملكة.

وسيظهر فيوري أيضًا في حلقة الليلة من عرض ”راو“ في ليلة الإثنين حيث سيتحدث عن معركته المرتقبة أمام سترومان.

ومن المعروف أن هذا الصدام الهائل بين البطلين سيكون في ”كراون جويل“ في المملكة العربية السعودية يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

راسلمانيا 36

وتردد أنهما سيلتقيان في عرض راسلمانيا 36 في خليج تاما خلال شهر أبريل/نيسان المقبل أمام حشد كبير لكن تقرر لقاؤهما الشهر الحالي حتى يتفرغ الملاكم البريطانية لمباراة الإعادة أمام ديونتاي وايلدر.

وسيلتقي البطلان في فبراير/شباط المقبل عقب تعادل مثير للجدل في لقائهما في لوس أنغلوس العام الماضي.

وقال بوب أروم مروج مباريات الملاكمة إنه تم الاتفاق على نزال الإعادة المرتقب بينهما في الوزن الثقيل بجانب التعاقد على نزال ثالث.

ومن المتوقع إقامة مباراة الإعادة يوم 22 فبراير/ شباط بعد التعادل في النزال الأول في ديسمبر/ كانون الأول في لوس أنغلوس ما سمح لوايلدر بالاحتفاظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي.

وفيوري (13 عامًا) الملاكم الوحيد الذي لم ينجح وايلدر في التغلب عليه وذلك بعدما أبهر العالم في 2015 حين هزم فلاديمير كليتشكو ليفوز بألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية لكن مسيرته تعثرت لاحقًا بسبب إدمان الخمور والمخدرات.

وسينضم فيوري إلى الأمريكي فلويد مايويذر الذي شارك أيضًا من قبل في منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE.

وفي هذه الأثناء ، عاد ”ذا روك“ من جديد للحلبة عندما ظهر في عرض ”سماكداون“ حيث تدخّل لمساعدة بيكي لينش في قتالها أمام بارون كوربن.

