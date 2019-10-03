رسميًا.. عمر هوساوي يعلن اعتزاله اللعب دوليًا (صورة)

أعلن السعودي عمر هوساوي، رسميًا، اليوم الخميس، اعتزاله اللعب على المستوى الدولي.

وكتب هوساوي، البالغ من العمر 34 عامًا، عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”سوف أنظر دائمًا إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز، فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية“.

وأضاف لاعب نادي النصر: ”هذا اليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول، مثمنًا وشاكرًا لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته، من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي“.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم، فإن هوساوي شارك في 31 مباراة مع السعودية، سجل فيها 3 أهداف.