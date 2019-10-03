مورينيو يفتح الباب أمام التدريب في السعودية (فيديو)

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وإنتر ميلان أنه لا يمانع في التدريب بالسعودية، مشيرا إلى أنه لم يتلق عرضا للعمل في المملكة.

وقال المدير الفني البرتغالي الموجود حاليا في جدة لإلقاء محاضرة على المدربين السعوديين إنه لا يتابع الدوري السعودي واخر ما شاهده من مباريات للسعودية كانت في كأس العالم الأخيرة في روسيا العام الماضي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن السعودية أحد القوى العظمى في قارة آسيا بفضل منتخباتها وأنديتها المشاركة في دوري الأبطال.

وأضاف مورينيو، الذي لا يرتبط بأي فريق منذ إقالته من تدريب يونايتد منتصف الموسم الماضي، في لقاء مع القناة الرياضية السعودي ”العرض الوحيد الذي تلقيته كان من الصين ولا مانع لدي من التدريب في السعودية. أرى أنه ينبغي الاستثمار في المدرب الوطني بدلا من فتح الباب على مصراعيه أمام اللاعبين الأجانب“.

وانتقد مورينيو ضم كل فريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لسبعة محترفين أجانب ما يضعف المنافسة بين اللاعبين المحليين ويغلق أمامهم المجال، مطالبا بزيادة الدورات التدريبية للمدربين الوطنيين.

وأشاد مورينيو بمواطنيه البرتغاليين الذين يعملون في السعودية وأكد أنه يعرفهم جيدا، لكنه شدد على أن رغبته الحالية العودة للتدريب في قارة أوروبا وليس بعيدا عنها.