ماذا قال لوتشيسكو عن مباراة الهلال ضد السد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا؟

شدد الروماني رازفان لوتشيسكو، مدرب نادي الهلال السعودي، على أن وصول فريقه والسد القطري إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا يعكس مدى تطور الفريقين قبل مواجهتهما ذهابًا يوم الثلاثاء.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: ”نحن جاهزون لخوض الشوط الأول من المواجهة، ونأمل العودة من خارج الديار بنتيجة إيجابية، وينتظر أن تكون المواجهة ممتعة“.

وأضاف: ”السد فريق قوي ومنظم، ويملك لاعبين جيدين وكذلك نسبة استحواذ عالية على الكرة، لكننا جاهزون لذلك، وأردف: خضنا عدة مباريات قوية خلال الموسم الحالي وضعتنا في مرحلة مهمة من الاستعداد للعب المباراة“.

وفي المقابل قال محمد الشلهوب، قائد الهلال، إن فريقه يبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية بعد أن بذل مجهودات كبيرة في المسابقة لبلوغ هذه المرحلة.

وأضاف: ”لدينا الرغبة بتحقيق الانتصار وتحقيق هدفنا بالوصول إلى المباراة النهائية، ودائمًا ما تكون مباريات الهلال والسد ممتعة نظرًا لكمية النجوم التي تحتويها قائمتاهما“.