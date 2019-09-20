هدف مباراة النصر والحزم.. كارلوس ستراندبيرج يلدغ براد جونز (فيديو)

سجل كارلوس ستراندبيرج الهدف الأول في المباراة التي جمعت ناديه الحزم مع النصر في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء هدف كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة 16 من المباراة.
ويملك النصر 7 نقاط من 3 مباريات في الصدارة مع الهلال والعدالة، مقابل نقطة وحيدة للحزم في المركز الرابع عشر.
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هدف #الحزم الأول سجله كارلوس ستاندبيرغ في الدقيقة 14
#النصر_الحزم #همة_حتى_القمة #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/96Da2iigV0
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) September 20, 2019