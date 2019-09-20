هدف مباراة النصر والحزم.. كارلوس ستراندبيرج يلدغ براد جونز (فيديو)

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النصر يملك 7 نقاط من 3 مباريات في الصدارة مع الهلال والعدالة مقابل نقطة وحيدة للحزم في المركز الرابع عشر.