هدف مباراة النصر والحزم.. كارلوس ستراندبيرج يلدغ براد جونز (فيديو)

هدف مباراة النصر والحزم.. كارلوس ستراندبيرج يلدغ براد جونز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل كارلوس ستراندبيرج الهدف الأول في المباراة التي جمعت ناديه الحزم مع النصر في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة 16 من المباراة.

ويملك النصر 7 نقاط من 3 مباريات في الصدارة مع الهلال والعدالة، مقابل نقطة وحيدة للحزم في المركز الرابع عشر.