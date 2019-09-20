قمة الأهلي والزمالك بكأس السوبر والنصر والحزم.. أبرز مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بينما تستكمل بطولات الدوري في السعودية وقطر والإماراتي وانطلاق جولة جديدة في بطولات أوروبا المحلية.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

ساوثامبتون VS بورنموث، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني:

أوساسونا VS ريال بيتيس، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي:

كالياري VS جنوة، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3

الدوري الألماني:

شالكه VS ماينز، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي:

ستراسبورغ VS نانت، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6

السوبر المصري:

الأهلي VS الزمالك، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD

كأس محمد السادس للأندية الأبطال:

أولمبيك أسفي المغربي VS الرفاع البحريني ، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

العدالة VS أبها، الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS 1 HD

الفيحاء VS الوحدة، الساعة 18:35 بتوقيت مكة المكرمة، 17:35 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS 1

النصر VS الحزم، الساعة 20:20 بتوقيت مكة المكرمة، 19:20 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS 1

دوري الخليج العربي:

العين VS اتحاد كلباء، الساعة 17:45 بتوقيت مكة المكرمة، 16:45 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1

الفجيرة VS الوحدة، الساعة 17:45 بتوقيت مكة المكرمة، 16:45 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2

النصر VS الوصل، الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1

دوري نجوم قطر:

السد VS أم صلال، الساعة 16:50 بتوقيت مكة المكرمة، 15:50 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1

السيلية VS قطر، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1