مباراة الأهلي ضد الوحدة.. جمهور ”الراقي“ يلقي زجاجات المياه على المدرب برانكو إيفانكوفيتش (فيديو)

مباراة الأهلي ضد الوحدة.. جمهور ”الراقي“ يلقي زجاجات المياه على المدرب برانكو إيفانكوفيتش (فيديو)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي أن مباراة الوحدة اليوم السبت، قد تكون الأخيرة للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وستبدأ إدارة الأهلي دراسة عدد من ملفات المدربين تمهيدًا للدخول معهم في تفاوض لتعيين أحدهم بدلًا من الكرواتي.

وتعادل الأهلي في مباراة وهزيمته اليوم تعني فقدانه خمس نقاط في ثلاث مباريات، إضافة إلى خروج الفريق من البطولة الآسيوية مع المدرب لصالح نادي الهلال.

وقامت جماهير ”الراقي“ بصب جام غضبها على المدرب، وألقت عليه زجاجات المياه كرد فعل لغضبها من الخسارة.

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