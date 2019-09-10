السعودية ضد اليمن والإمارات أمام ماليزيا.. أبرز مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

يقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات ضمن تصفيات بطولة يورو 2020 أبرزها فرنسا وأندورا واليمن سيستضيف السعودية في تصفيات آسيا المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء العاشر من سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

التصفيات المؤهلة ليورو 2020:

إنجلترا VS كوسوفو، الساعة الـ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1

فرنسا VS أندورا، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2

مولدوفا VS تركيا، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3

ليتوانيا VS البرتغال، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4

الجبل الأسود VS جمهورية التشيك، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5

ألبانيا VS أيسلندا، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6

المجر VS سلوفاكيا، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 7

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم:

كمبوديا VS البحرين، الساعة الـ14:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ13:30 بتوقيت القاهرة على قناة البحرين الرياضية HD1

سنغافورة VS فلسطين، الساعة الـ14:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ13:45 بتوقيت القاهرة على قناة فلسطين الرياضية.

اليمن VS السعودية، الساعة الـ15:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ14:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS 1 HD

ماليزيا VS الإمارات، الساعة الـ15:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ14:45 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

الكويت VS استراليا، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS 3 HD

قطر VS الهند، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD

مباريات ودية:

أوكرانيا VS نيجيريا، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 8

المغرب VS النيجر، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD

عمان VS لبنان، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS 3 HD

الأردن VS باراغواي، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.

تونس VS كوت ديفوار، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 1