أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي: جددنا عقد سييرا.. وهذه قصة مفاوضاتنا مع عبدالفتاح آدم 

كشف أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، أن اللاعب هارون كمارا كان هدفًا أساسيًا لإدارة النادي للتعاقد معه، رغم المنافسة الشرسة مع عدد من الأندية، وأن اللاعب سيكون مفاجأة العميد خلال الموسم الجاري.

وطالب الحائلي جماهير فريقه بالصبر على مستوى التشيلي لويس خيمينيز، الذي تعرض لانتقادات عنيفة، حيث شدد على أنه يملك إمكانيات رائعة، وذلك خلال حديثه لقناة ”العربية“.

وبخصوص ضياع صفقة عبدالفتاح آدم، الذي رحل إلى النصر، كشف الحائلي أن اللاعب كان موافقًا على الانضمام إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي.

????أبرز ماجاء في حديث رئيس النادي الأستاذ/ أنمار بن عبدالله الحائلي لقناة العربية@Anmar_Alhailae pic.twitter.com/Dfat5tT3Y3 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 3, 2019

وأضاف: ”حصلنا على موافقة آدم ووكيل أعماله، ولكن فوجئنا بتراجع ناديه التعاون عن الاتفاق معنا، فقررنا الانسحاب من الصفقة مباشرة“.

وعن غاري رودريغيز، قال إن اللاعب أعير إلى الدوري التركي عندما تم رفع تقرير من المدرب يشير إلى عدم الحاجة إلى خدماته، وذهب إلى هناك لتسويقه وتعويض المبلغ الكبير الذي تم دفعه للتعاقد معه، كما نستطيع بيع عقده في أي وقت.

وفي النهاية، شدد الحائلي على أنه تم تجديد عقد المدرب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني للفريق الأول، رغبة في الحفاظ على الاستقرار داخل الفريق.