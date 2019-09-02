الدوري السعودي يتراجع للمركز العاشر عالميًا في قيمته السوقية 

كشفت تقارير صحفية على أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد تراجع إلى المركز العاشر في قائمة أعلى الدوريات، من حيث القيمة السوقية.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياض“، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز يتصدر القيمة الأعلى بين الدوريات بـ 3 مليارات و20 مليون يورو لموسم 2019 – 2020.

ويأتي الدوري الإيطالي في المرتبة الثانية بـ 2 مليار و42 مليون يورو، والدوري الإسباني ثالثًا بـ 2 مليار و31 مليون يورو، إضافة إلى الدوري الألماني الذي يحتل المركز الرابع بمليار و29 مليون يورو، وخامسًا الدوري الفرنسي بذات القيمة السوقية.

هذا ويعتبر الدوري السعودي الثاني على مستوى قارة آسيا، إذ يأتي الدوري الصيني في المركز الأول بقيمة شرائية تصل إلى 398.72 مليون يورو، ويليه الدوري السعودي بـ 246.67 مليون يورو.

وكان دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين قد وصل للمركز السادس في نسخة العام الماضي بعد الدعم اللا محدود التي تلقته الأندية من الهيئة العامة للرياضة.

ويبرز لاعب خط وسط النصر، البرازيلي جوليانو كأعلى لاعب من حيث القيمة السوقية بـ 14 مليون يورو، في الوقت الذي يعتبر فيه لاعب الهلال، البيروفي أندري كاريلو أعلى صفقة في الانتقالات الصيفية الحالية، بـ 9.50 ملايين يورو.