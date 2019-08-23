غموض حول موقف عبدالرزاق حمدالله من مباراة النصر والسد بدوري أبطال آسيا

يبدو من غير المرجح مشاركة المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر في مباراة فريقه المهمة المقبلة أمام السد القطري في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا يوم الاثنين المقبل.

وتعرض هداف الدوري السعودي الموسم الماضي لإصابة بالتواء في مفصل قدمه خلال الفوز بهدفين نظيفين على ضمك، الوافد الجديد، في بداية مشوار حامل اللقب يوم الخميس.

وقال النصر عبر حسابه على تويتر عقب المباراة ”أظهرت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الأول الكابتن عبدالرزاق حمد الله تعرضه لالتواء في مفصل القدم“.

وذكرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية أن المهاجم المغربي سيخضع لفحوصات شاملة في وقت لاحق يوم الجمعة لتجديد مدة العلاج وغيابه عن الملاعب رسميًا.

وكان عبدالله عطيف لاعب وسط الهلال قد تعرض لإصابة مماثلة في الأول من الشهر الحالي لكنه تمكن من المشاركة في التشكيلة الأساسية لفريقه أمام الأهلي في ذهاب دور الستة عشر للبطولة ذاتها في السادس من أغسطس/آب الجاري وليس بعد ثلاثة أيام فقط مثلما تشير حالة حمد الله.

غير أن الإعلامي الرياضي السعودي علي العنزي قال إن إصابة عبدالرزاق حمدلله بسيطة وسيكون جاهزًا للمشاركة أمام السد.

واضطر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر لاستبدال حمد الله في الشوط الثاني لكن ما يرجح غيابه أن مواجهة السد ستكون بعد ثلاثة أيام في ستاد الملك فهد الدولي في الرياض ومن الصعب تعافيه خلال هذه المدة القصيرة.

وحطم حمد الله الموسم الماضي الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد عندما أحرز 34 هدفًا ولعب دورًا مؤثرًا في مشوار النصر نحو التتويج عقب منافسة مثيرة مع الغريم التقليدي الهلال في الأمتار الأخيرة.