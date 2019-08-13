المدافع البوسني إيرفين زوكانوفيتش يرمم دفاعات النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة النادي الأهلي السعودي قد حجزت رحلة طيران، غدًا الأربعاء، إلى جدة للبوسني إيرفين زوكانوفيتش، المدافع الجديد للفريق.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، فإنه كان مقررًا للاعب أن يصل إلى جدة قبل نحو أسبوعين، لكن التقارير ذكرت أن تأخره يعود إلى ظروف شخصية، عرقلت صدور أوراقه الرسمية سريعًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإداة اتفقت معه على تمثيل النادي الموسم المقبل، حيث قالت إن اللاعب سيكون جاهزا للانضمام إلى قائمة الفريق أمام نظيره العدالة، الخميس بعد المقبل، في الجولة الأولى من دوري المحترفين.

وأظهرت مباراة الأهلي أمام الهلال في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا مدى الضعف في خط دفاع الفريق الذي كان قادرًا على إلحاق الهزيمة بالهلال لولا الأخطاء الفادحة التي وقع فيها مدافعاه محمد آل فتيل ومحمد الخبراني، إذ تسبب اللاعبان فقط في ثلاثة أهداف ولجت مرمى فريقهما.

وأعلن الأهلي السعودي، تعاقده مع المدافع البوسني لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى ”تويتر“: ”أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي البوسني ارفين زوكانوفيتش (32 عامًا)“.

وأضافت: ”ينضم زوكانوفيتش للأهلى قادمًا من صفوف جنوى الإيطالي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول في النادي، بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث“.