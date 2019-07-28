تقارير: الاتحاد السعودي لكرة القدم يتم اتفاقه مع هيرفي رينارد لقيادة ”الأخضر“

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنهى إجراءات التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، ليقود ”الأخضر“، لمدة عامين ونصف العام، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان بيتزي.

وأوضحت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، أن الإعلان الرسمى عن تولي المدرب الفرنسي، قيادة منتخب السعودية، سيكون خلال اليومين المقبلين.

وكان المنتخب دخل في مفاوضات مع المدرب، بعد إعلانه استقالته من تدريب منتخب المغرب، إثر خروجه من دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا.

مصادر "الرياضية": أنهى اتحاد القدم التعاقد الرسمي مع الفرنسي هيرفي رينارد أمس ليتولى تدريب المنتخب السعودي الأول خلال الفترة المقبلة في عقد يمتد نحو عامين ونصف العام. pic.twitter.com/drVtU747KP — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) July 27, 2019

ويمتلك رينارد، البالغ 50 عامًا، سجلًّا تدريبیًّا جیدًا في القارة الأفريقیة، إذ سبق له تدريب منتخبي زامبیا وساحل العاج وتوج معهما بكأس الأمم الأفريقیة ليصبح أول مدرب يحصل على بطولة أمم أفريقيا مع منتخبين مختلفين.

وتولى بعدها قیادة المنتخب المغربي ونجح في قیادته للتأھل لكأس العالم بعد غیاب دام 20 عامًا.

وتقدم رينارد باستقالته من تدريب المغرب عقب الخروج من دور الـ 16 في البطولة الأفريقیة الأخیرة، التي أقیمت في مصر وتوجت بها الجزائر، بعد خسارة أسود الأطلسي أمام منتخب بنین بركلات الترجیح.