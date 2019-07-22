رسميًا.. إنترناسيونال يغلق الطريق أمام نادي الهلال السعودي ويجدد عقد إدينيلسون

أغلقت إدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي، الباب في وجه محاولات الهلال لضم اللاعب إدينيلسون لصفوف الفريق في الموسم المقبل.
وجددت إدارة النادي البرازيلي عقد اللاعب حتى نهاية العام 2022 لتنتهي بذلك محاولات الهلال في ضم اللاعب الذي يجيد اللعب في مركز المحور.
وكان الهلال قد تقدم بعرضين لضم اللاعب حيث قدّم العرض الاول الذي رفضته إدارة النادي البرازيلي، ثم سرعان ما تقدمت الإدارة بعرض آخر رفعت فيه المقابل المادي لنحو 10 ملايين دولار.
يذكر أن الهلال قد استغنى عن حارسه العُماني علي الحبسي واللاعب الأسترالي ميلوس ديجينيك والإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري“ وهناك تفاوض مع الإسباني جوناثان سوريانو لتقليل مستحقاته والاستغناء عنه هو الآخر.
???????????? Inter prorroga contrato com meio-campista Edenilson ???? https://t.co/WHQTPLRk2c #VamoInter pic.twitter.com/AAzvzoNC1q
— Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 22, 2019