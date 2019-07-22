رسميًا.. إنترناسيونال يغلق الطريق أمام نادي الهلال السعودي ويجدد عقد إدينيلسون

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الهلال استغنى عن حارسه العُماني علي الحبسي واللاعب الأسترالي ميلوس ديجينيك والإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري“ وهناك تفاوض مع الإسباني جوناثان سوريانو لتقليل مستحقاته والاستغناء عنه هو الآخر.