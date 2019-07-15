beINSPORTS: المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج يقرر إقامة خليجي 24 في الدوحة

قرر المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج، اليوم الإثنين، إقامة النسخة 24 من بطولة كأس الخليج العربي في الدوحة، في الفترة ما بين 27 نوفمبر و9 ديسمبر 2019.

وأوضحت شبكة ”beINSPORTS“ في تغريدة على حسابها في موقع ”تويتر“: ”المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج يقرر إقامة النسخة 24 من كأس الخليج العربي في الدوحة خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر من العام الحالي“.

يشار إلى أن النسخة الأخيرة من كأس الخليج (خليجي 23)، أُقيمت في الكويت، وشهدت تتويج منتخب عُمان باللقب، علمًا أن الكويت الأكثر تحقيقًا للقب المسابقة برصيد 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من السعودية وقطر والعراق، ولقبين لعمان والإمارات.