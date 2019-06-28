علي البليهي مدافع نادي الهلال السعودي على رادار نادٍ أرجنتيني

قالت تقارير صحفية سعودية، إن اللاعب الدولي علي البليهي، مدافع نادي الهلال والمنتخب السعودي لكرة القدم، قد دخل ضمن اهتمامات نادي سان لورينزو الأرجنتيني، لاستقطابه بطلب من خوان أنطونيو بيتزي مدرب الفريق.

وأوضحت صحيفة ”الرياضية“ أن بيتزي أبدى رغبة كبيرة في تدعيم صفوف ناديه الأرجنتيني بخدمات البليهي، الذي يجد قبولًا كبيرًا لديه.

من جانبه، قال رفيع الشهراني وكيل أعمال اللاعب: إن نادي سان لورينزو أبلغهم برغبته في ضم المدافع الدولي.

وأوضح الشهراني أن بيتزي حرص على إنجاح المفاوضات وإتمام الصفقة، وأبدى جدية كبيرة لتدعيم صفوفه بخدمات البليهي.

وأشار الشهراني إلى أنهم طلبوا من النادي الأرجنتيني مخاطبة الهلال، حيث يرتبط البليهي بعقد مع النادي السعودي يستمر حتى نهاية الموسم المقبل.

ووفقًا لموقع ”transfermarkt“ المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم، فإن البليهي شارك في 32 مباراة موسم 2018/2019 مع الهلال، سجل فيها 5 أهداف.