رئيس إدارة النادي الأهلي السعودي يكشف حقيقة رحيل عمر السومة

أعرب المهندس أحمد الصائغ، رئيس إدارة النادي الأهلي السعودي المكلف، عن اندهاشه من الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية بشأن اقتراب السوري عمر السومة، مهاجم الفريق، من الانتقال إلى أحد أندية العاصمة الثلاثة: الهلال، والنصر، و الشباب، وقال ”كل ما يثار لا أساس له من الصحة“.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ”الاقتصادية“: ”لدينا استراتيجية بعد سلسلة الاجتماعات مع الأمير منصور بن مشعل، عضو شرف النادي، تتمثل في عدم التفريط في أي لاعب في الفترة الحالية، هناك أهداف نسعى لتحقيقها في الموسم المقبل، أبرزها دوري أبطال آسيا، إلى جانب بقية البطولات المحلية“.

وأوضح أن عقد السومة، لا يزال ساري المفعول حتى 2021 مع توافر شرط جزائي لحماية حقوق النادي، موضحا: ”علاقة النادي مميزة ومتينة، لا توجد أي خلافات ولم يتحدث معنا اللاعب حيال تلقيه أية عروض احترافية أو رغبته في الانتقال“.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الاستعدادات كافة لاستقبال ملفات المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، وقال: ”تم تشكيل عدة لجان لاستقبال تلك الملفات إلى جانب لجان الهيئة العامة للرياضة، حيث سيبدأ الاستقبال من اليوم لمدة ثلاثة أيام“، منبها إلى أنه تم الانتهاء من الإجراءات كافة الخاصة بالحصول على عضوية النادي بعد أن تم فتح حساب في أحد البنوك لاستقبال طلبات الراغبين في الحصول على تلك العضوية.