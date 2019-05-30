لؤي الناظر يعلن عدم ترشحه لرئاسة نادي الاتحاد السعودي

أعلن لؤي الناظر، رئيس نادي الاتحاد السعودي، عدم ترشحه لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة، واكتفاءه بالفترة التي يقضيها حاليًا رئيسًا للعميد.

وتولى الناظر رئاسة الاتحاد خلفًا لنواف المقيرن في فترة عصيبة، حيث عانى الاتحاد من سوء النتائج في مسابقة الدوري ونافس على الهروب من الهبوط قبل أن ينجو.

وأصدر الناظر بيانًا قال خلاله :“إلى جمهور نادي الاتحاد العظيم …

أعتذر عن عدم رغبتي في ترشيح نفسي لرئاسة نادي الاتحاد للفترة المقبلة .

الحمد لله الذي وفقني لأداء المهمة التي سلمت لي، والتي من خلالها تعرفت وتواصلت مع الكثير منكم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وفي النادي – والأجمل بالطبع في الملعب .

سمعت آراءكم، وتعلمت منكم الكثير، وحاولت قدر الإمكان تلبية رغباتكم جميعها.

تسلمت النادي في أصعب ظروفه مؤمنًا بضرورة إنقاذه، وخوفي الوحيد هو أن أخذلكم وأخذل ملايين العشاق والرياضيين. ولكن لم يكن

مستغربًا منكم أنكم أحتويتوني، ودعمتوني، وساعدتوني بتواجدكم وتحفيزكم. في كل مكان سمعت منكم كلمات التشجيع والتحفيز. وقفنا سويًا لخدمة الكيان – كيان نادي الاتحاد.

الكثير، متحدين من أجل نادينا الحبيب. رسمتم للرياضيين في كل مكان معنى الوفاء والحب

في خلال ستة أشهر فقط حققنا سويًا والتضحية.

ساهمنا وشاهدنا عودة ”روح نادي الاتحاد“.

ليس هناك شرف أكبر في حياتي العملية من رئاسة عميد الأندية السعودية، ومن خلال الستة أشهر الماضية، تعلمت وتعمقت في تاريخ

وإنجازات هذا الكيان المبهرة على مدى أكثر من تسعين عامًا …

يا له من كيان …

جميعًا… أنا ممتن لكم وليس لدي من الكلمات ما يسعفني للتعبير عن شعوري تجاهكم، ولذلك سأختصرها بكلمة واحدة

شكرًا … ً

وكذلك أود أن أشكر أعضاء مجلس الإدارة جميعهم. رجال وقفوا صامدين ضد كل التحديات، وكذلك رئيس وأعضاء لجنة الاستثمار وجميع منسوبي النادي والجهاز الفني .

أجمل الأيام..

لكل اللاعبين، أبنائي وإخواني وأصدقائي. أفتخر بمعرفتكم وبعلاقتنا الحميمة. قضينا سوياً

وأخيرًا، شكر خاص جدًا.

أنتم الأساس في كل ما تحقق في فترة رئاستي ولكم مني كل التقدير والامتنان .

ليس سهلًا علي أن ابتعد، ولكن المرحلة القادمة تتطلب ما هو فوق طاقتي، وكلي ثقة أن هناك الكثير من محبي هذا النادي الذين لديهم المقدرة للقيام بهذه المهمة .