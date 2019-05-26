تقارير: نادي النصر السعودي يقدم عرضًا كبيرًا للتعاقد مع سالم الدوسري نجم الهلال

شدد الإعلامي الرياضي، معن القويعي، على أن إدارة نادي النصر السعودي برئاسة سعود آل سويلم، قدمت عرضًا للتعاقد مع سالم الدوسري، جناح فريق الهلال، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب القويعي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلًا: ”لاعب الهلال سالم الدوسري تلقى اليوم عرضًا من نادي النصر بـ7 ملايين ريال سنويًّا لمدة ثلاث سنوات“.

خاص:

لاعب #الهلال سالم الدوسري تلقى اليوم عرضاً من نادي #النصر ب٧ مليون ريال سنوياً لمدة ثلاث سنوات. pic.twitter.com/9rGKSgJvml — معن القويعي ???????? (@MaanAlquiae) May 25, 2019

وكانت أنباء ترددت عن رفض الدوسري عرضًا من الهلال من أجل تجديد تعاقده، والذي ينتهي بنهاية عام 2019 الجاري؛ حيث من المقرر أن يدخل الفترة الحرة الشهر المقبل، والتي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه.

ويرتدي الدوسري قميص الهلال منذ العام 2011، ولعب الجناح صاحب الـ27 عامًا مع الزعيم 27 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، ونجح في إحراز 5 أهداف وصناعة 6 آخرين.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، أكدت وجود خلافات بين الدوسري، ومجلس إدارة الهلال، مع محاولة بعض أعضاء الشرف للتدخل، لحل الأزمة، وإقناع اللاعب بالتجديد.