خسارة المنتخب السعودي للشباب والتعاون يكشف عن شعاره الجديد.. ضمن أبرز أخبار الأندية السعودية

سقط المنتخب السعودي للشباب أمام نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب غيدينا ضمن منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم للشباب في بولندا.

وتعرض المنتخب السعودي لضربة قوية بعد طرد فرج الغشيان لتدخله القوي على لاعب المنتخب الفرنسي بوباكاري سوماري بحسب تقدير الحكم.

وبعيد عن المنتخب الشاب أوضحت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد عرض تسعة ملايين يورو من أجل ضم المغربي يونس بلهندة التي يسعى الهلال خلفه أيضًا.

وأشارت إلى أن غلطة سراي التركي لن يوافق على بيع اللاعب بمبلغ أقل من عشرة ملايين يورو، لافتة إلى أن اللاعب لم يعقد أي جلسة تفاوض حتى الآن في ظل رغبته بالبقاء في الدوري التركي وعدم الانتقال للسعودية.

رحيل فيلانوفا

كشف لاعب الوسط التشيلي كارلوس فيلانوفا، صانع ألعاب الاتحاد، عن أنه مشتاق للعودة إلى بلاده بعد سنوات طويلة قضاها بين الدوري الإماراتي والسعودي.

وقال اللاعب لصحيفة AS في نسختها التشيلية ”عقدي مع الاتحاد ينتهي بنهاية الموسم المقبل.. اشتقت كثيرًا لكرة القدم التشيلية. سأعود بعد نهاية تعاقدي مع النادي. الكثير من الأندية كانت دائمًا تسألني إن كنت مستمرًا أو أنوي العودة كانوا يريدون التعاقد معي لكن الآن أقولها سأعود في 2020 بعد انتهاء تعاقدي مع الاتحاد“.

آدم في العالمي

تواصل محمد نور، أسطورة ”العميد“ مع عبدالفتاح آدم مهاجم التعاون لإقناعه بالانضمام للاتحاد ورفض عرض النصر.

وبحسب صحيفة ”الرياض“ السعودية، فإن إدارة الاتحاد طلبت من نور التواصل مع آدم لمنعه من التوقيع للنصر حيث يمتلك أسطورة الاتحاد علاقة مميزة بمهاجم التعاون.

وأشارت الصحيفة إلى أن نور عرض على اللاعب مميزات عديدة، منها فيلا وسيارة فارهة بخلاف عقده مع النادي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية برتغالية النقاب عن اتفاق بين المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي أعلن انفصاله مؤخرًا عن التعاون ، ونادي العين، وأن الساعات القليلة القادمة ستشهد توقيع المدرب على العقد بشكل رسمي.

وكانت تقارير سابقة قد ربطت المدرب البرتغالي بتدريب المنتخب السعودي، بعد إعلان عدد من أعضاء اتحاد الكرة السعودي عن رغبتهم في توليه تدريب المنتخب الأول.

وحقق إيمانويل موسمًا تاريخيًا مع التعاون، بعدما قاده لتحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، إضافة للمركز الثالث في الدوري وضمان المشاركة الآسيوية، إضافة لهزيمته للهلال بنتيجة ساحقة في الكأس بخماسية نظيفة، وفي الدوري بهدفين نظيفين.

نادي التعاون

كشفت إدارة نادي التعاون، شعارها الجديد بما يتناسب مع المرحلة القادمة ليكون متوافقًا مع تميمة النادي.

وقامت الإدارة مع فريق العمل بدراسة الشعار الأمثل الذي يتواكب مع التطور في هذا الاتجاه، وسوف تقوم بإطلاق الشعار الجديد قريبًا ليكون جاهزًا مع مرحلة الإعداد للموسم المقبل.

يذكر أن نادي التعاون احتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلف النصر والهلال على الترتيب.