ملف مشترك من البحرين والسعودية والإمارات لاستضافة مونديال الشباب 2021

تقدمت البحرين بملف مشترك مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لتنظيم نهائيات كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عامًا) 2021.

وقررت الاتحادات الثلاثة تقديم الملف رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ للدخول في سباق المنافسة على الترشح لاستضافة نهائيات مونديال الشباب، والتي تقام عام 2021، وفقا لما ذكرته صحيفة ”البيان“.

ويأتي تقديم الملف الثلاثي المشترك بين الاتحادات (البحريني، السعودي والإماراتي)، ضمن إطار التعاون المتبادل بين الاتحادات الأشقاء، وحرصها على تنظيم مختلف الفعاليات الكروية الكبرى على جميع الأصعدة بما فيها الدولية.

وتعد فكرة الملف الثلاثي المشترك هي الأولى من نوعها على المستوى الخليجي؛ لاحتضان كأس العالم لفئة الشباب، والتي ستقام سنة 2021.

يذكر أن الإمارات سبق لها استضافة كأس العالم للشباب في 2003، وهي البطولة التي شهدت بزوغ نجم نادي الوحدة إسماعيل مطر وحصوله على لقب أفضل لاعب في العالم.