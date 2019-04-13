الاتحاد يصعق النصر ويقترب بغريمه الهلال من لقب الدوري السعودي

قطع الاتحاد خطوة كبيرة نحو البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد الفوز 3-2 على النصر لكن غريمه الهلال سيحتفل بهذه النتيجة بعدما انتزع القمة قبل ثلاث جولات من النهاية اليوم السبت.

وتقدم الاتحاد في الشوط الأول بهدفي ألكسندر بريوفيتش لكن عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري أدرك التعادل بهدفين متتاليين في الشوط الثاني.

ووسط هجمات متبادلة أحرز فهد المولد هدف الانتصار للاتحاد في الدقيقة 88 لينقلب شكل المنافسة على اللقب ويحرم النصر من استعادة الصدارة بعد فوز الهلال 1-صفر على الأهلي أمس الجمعة.

وتجمد رصيد النصر عند 61 نقطة من 27 مباراة وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، بينما خرج الاتحاد من منطقة الهبوط وبات في المركز 12 برصيد 28 نقطة.