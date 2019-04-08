تقارير: السعودية تتقدم بطلب لتنظيم كأس العالم للأندية 2019 و2020

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقدم بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ لتنظيم كأس العالم للأندية 2019 و2020.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الجزيرة“ السعودية، عبر حسابها على موقع ”تويتر“، يوم الاثنين، فإن الاتحاد السعودي اتخذ القرار بشكل سري وسيتم البت في اجتماع فيفا في الخامس من يونيو المقبل، على أن يشارك بطل الدوري السعودي في نسخته الحالية في البطولة.

مصادر "الجزيرة" : الاتحاد السعودي لكرة القدم يتقدم بطلب تنظيم كأس العالم للأندية 2019 و 2020 بشكل سري وسيتم البت في اجتماع فيفا في الخامس من يونيو على أن يشارك بطل الدوري السعودي في نسخته الحالية في البطولة . @s_alharthi11 pic.twitter.com/eKvvNmCM5w — رياضة – الجزيرة (@sport_jazirah) April 8, 2019

ويرغب جياني إنفانتينو، رئيس ”فيفا“، في زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة من 7 إلى 24 عندما تنطلق المسابقة بشكلها الجديد في 2021 رغم معارضة رابطة الأندية الأوروبية التى هددت بالمقاطعة.

وشدد إنفانتينو، في تصريحات له مؤخرًا على أن خطته المثيرة للجدل بخصوص كأس العالم للأندية الموسعة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تطوير اللعبة في آسيا رغم معارضة أوروبا لهذا الأمر.

وأضاف إنفانتينو لممثلي الوفود في الاتحاد الآسيوي المكون من 47 عضوًا: ”سنتحدث مجددًا حول كيفية التطوير والتحسين وقد قررنا في الاجتماع الأخير لمجلس الفيفا إنشاء نسخة جديدة لكأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقًا منها 3 فرق آسيوية“.

وتابع: ”تابعت نهائي دوري أبطال آسيا في طهران وهناك فرق تحمل تقاليد عريقة في آسيا ومن المهم أن تنال الفرصة ومن المهم أن نمنحها فرصة التألق على الصعيد العالمي، ولهذا السبب من المهم مواصلة تطوير مسابقاتنا وعلى سبيل المثال كأس العالم للأندية بشكلها الجديد“.

ومن المنتظر أن تشهد كأس العالم للأندية الموسعة، التي ستقام مرة واحدة كل 4 سنوات، مشاركة 8 فرق أوروبية و6 فرق من أمريكا الجنوبية إضافة إلى 3 فرق من كل من آسيا وأفريقيا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) إضافة إلى مقعد واحد من أوقيانوسيا.

وتشارك الأندية الآسيوية في كأس العالم للأندية منذ إنشائها في 2000 وبلغ كاشيما أنتلرز الياباني في 2016 والعين الإماراتي العام الماضي نهائي المسابقة، وخسر الفريقان الآسيويان في المرتين أمام ريال مدريد عملاق أوروبا.