تشكيلة مباراة الهلال وأحد في الدوري السعودي

أعلن الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، تشكيلة فريقه لمواجهة أحد، مساء السبت، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 24 للدوري السعودي.

وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي:

علي الحبسي، الشهراني، جحفلي، بوتيا، البريك، ناصر الدوسري، كنو، هتان باهبري، جوفينكو، الشلهوب، غوميز.

???? القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في لقاء ضيفه "أحد"، ضمن لقاءات الجولة الـ٢٤ من#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/xSnb11opx1 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 23, 2019

فيما جاءت تشكيلة أحد:

عبدالله العويشير، ماجد هزازي، تيو أدولف، أيمن بلعيد، عمر هوساوي، غازي عبدالكريم، كارل مجاني، عبدالله مجرشي، فهد حمد – محمد عطية، إسماعيل مغربي.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 56 نقطة، حيث يسعى إلى المحافظة على فارق الـ 4 نقاط بينه وبين غريمه التقليدي النصر (الثاني) والذي يلاحقه بقوة، وينتظر تعثر الهلال حتى ينقض على الصدارة.

فيما يحتل أحد المركز الأخير برصيد 14 نقطة وبات أقرب الفرق القريبة من الهبوط، كما تبدو المباراة صعبة أمام الهلال الطامح إلى المحافظة على الصدارة.

الهلال يخوض اللقاء متخوفًا من التعثر سواء بخسارة النقاط الثلاث أو التعادل، وهو ما قد يتيح الفرصة لمنافسه النصر بالتربع على القمة، بينما يسعى الضيف (أحد) إلى العودة للمدينة المنورة ولو بنقطة واحدة؛ حتى يواصل رحلة الهروب من شبح الهبوط.