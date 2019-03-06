نادي الهلال السعودي يكشف البرنامج الزمني لمصابيه.. نواف العابد يعود الأسبوع المقبل

كشف نادي الهلال السعودي، يوم الأربعاء، عن البرنامج الزمني لعلاج رباعي الفريق الأول المصاب، نواف العابد، عبدالله عطيف، سالم الدوسري والإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري).

وتقرر أن يلتحق العابد بتدريبات الفريق بدءًا من الأسبوع المقبل، بعد أن تعافى من التهاب عضلات أسفل البطن، ويؤدي حاليًا برنامج الجري حول الملعب، بينما يستمر البرنامج العلاجي لعبدالله عطيف ما بين 3 إلى 4 أسابيع، للتعافي من إصابة على مستوى العضلة الضامة.

#مساء_الزعامه

نواف العابد … عموري .. في برنامجهم التأهيلي اليوم ..

ترجعون أفضل وأقوى من السابق كما عهدناكم ياء زعماء ???????? pic.twitter.com/e04ovZVRqp — #دحووم #الهلالي ???? (@alskd3921) March 6, 2019

كما يؤدي سلمان الفرج حاليًا برنامجًا تأهيليًا، بعد إجرائه عملية لتحرير أوتار مفصل الحوض، ويتوقع أن يبدأ الجري حول الملعب بعد أسبوعين، بينما سيخضع ”عموري“ إلى كشف طبي 18 مارس الحالي للاطمئنان على برنامجه العلاجي من أجل التعافي من عملية الرباط الصليبي.