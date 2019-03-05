هل رفض نادي الاتحاد إرسال لاعبه سعود عبدالحميد للمنتخب السعودي؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي، عن رفضها انضمام اللاعب سعود عبدالحميد لمعسكر منتخب الشباب، الذي يقام في بولندا.

وأشارت تلك المصادر إلى أن إدارة النادي الجداوي، رفضت بسبب حاجة الفريق الأول لخدمات اللاعب فيما تبقى من مباريات في الدوري.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من نادي الاتحاد حتى هذه اللحظة.

الجدير بالذكر أن المدير الفني للمنتخب السعودي تحت(20) ”خالد العطوي“ قد استدعى سعود عبدالحميد وعمر الجدعاني ومهند الشنقيطي، وذلك للالتحاق بمعسكر المنتخب في بولندا.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يكثف استعداداته لمباراة الفريق المرتقبة أمام الفيحاء في الجولة 23 من مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

يذكر أن العميد بحاجة لـ 17 نقطة من أصل 21 نقطة متاحة له في السبع مباريات المتبقية علماً بأن الفريق يشغل المركز قبل الأخير في حين يحتل الفيحاء المركز الـ14.