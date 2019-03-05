كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والسد في دوري أبطال آسيا

يخوض نادي الأهلي السعودي مهمة صعبة أمام ضيفه السد القطري، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في ظل صعوبة المجموعة التي تضم أيضًا باختاكور الأوزبكي وبيرسبوليس الإيراني اللذين يتقابلان اليوم الثلاثاء.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:15 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب ”الجوهرة المشعة“ بصافرة الحكم أحمد أبوبكر الكاف.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي وقناة الكأس 3 بصوت المعلق خالد البلوشي.

تاريخ المواجهات

لم يفز الأهلي السعودي على السد خلال 4 مواجهات جمعتهما، بدأت في نسخة 2008 بدور المجموعات وفاز السد بنتيجة 2-1 في قطر وتعادلا في السعودية بنتيجة 2-2.

وتكرر السيناريو نفسه في دوري الأبطال النسخة الماضية، وفاز السد بنتيجة 2-1 ثم تعادلا أيضًا 2-2 في السعودية.

فوساتي وطموح الأهلي

يراهن الأهلي السعودي على خبرات مدربه الأوروغوياني خورخي فوساتي، المدير الفني القدير، بجانب الطموح الذي يملكه الفريق في البطولة الآسيوية.

ويعول الأهلي على قدرات هدافه السوري عمر السومة، الذي بهر الجميع بهدفه العالمي في مباراة الاتحاد بالدوري السعودي، بجانب لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس، مع غياب الثنائي الأجنبي المصري محمد عبد الشافي والروماني نيكولاي ستانسيو لعدم القيد الآسيوي.

ويراهن الأهلي على قوة خط الوسط بوجود تيسير الجاسم وحسين المقهوي وسلمان المؤشر ونوح الموسى، مع رباعي الدفاع باولو دياز، اللاعب التشيلي، ومحمد آل فتيل وسعيد المولد وحسين عبد الغني.

أسلحة السد

يتسلح السد القطري بخبرات مدربه البرتغالي القدير جيسوالدو فيريرا، الذي يأمل تحقيق إنجاز هذا الموسم في البطولة القارية واستعادة أمجاد السد بطل آسيا عام 2011.

ويعتمد السد على قدرات هدافه الجزائري بغداد بونجاح، بجانب خبرات نجمه الإسباني تشافي في خط الوسط، مع الأداء المتميز من بعض اللاعبين مثل حسن الهيدوس وأكرم عفيف.

وقال علاء عبدالغني، المدرب المصري ومساعد فيريرا الأسبق، لـ ”إرم نيوز“ إن فيريرا مدرب منظم جدًا ولديه أسلحة دفاعية قوية، كما أنه يجيد الوصول لمرمى المنافسين من أقصر الطرق.

وأوضح أن الأهلي السعودي أيضًا فريق كبير ولديه عناصر خبرة على رأسها عمر السومة، وبالتالي سيكون هناك صراع كروي، خاصة بين السومة وبونجاح.