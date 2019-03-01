موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يلاقي نادي الهلال منافسه الفيصلي، في إطار مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة الساعة 18:35 بتوقيت مكة المكرمة، 17:35 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على دوري بلس و ksa sport.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 52 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر الثاني الذي لعب مباراة أكثر.

في حين يملك الفيصلي 30 نقطة في المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري السعودي.

وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال 3/2، علمًا أن الهلال فاز في 16 وتعادل في 4 مرات في آخر 20 مباراة مع الفيصلي في الدوري السعودي.

ويغيب عن الهلال نجمه البرازيلي كارلوس إدواردو للإصابة إلى جانب نواف العابد وسلمان الفرج وعبدالله عطيف.

وقال محمد البريك لاعب الهلال إن زملاءه يريدون الفوز بكل البطولات التي يشاركون فيها؛ لإسعاد جماهير الزعيم.