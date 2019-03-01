موعد مباراة الأهلي والاتحاد اليوم في الدوري السعودي

يلاقي النادي الأهلي منافسه الاتحاد، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الأهلي والاتحاد على قنوات ksa spor ودوري بلس.

ويحتل الأهلي المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري السعودي، في حين يملك الاتحاد 15 نقطة في المركز قبل الأخير.

ويعود آخر فوز للاتحاد على الأهلي في الدوري السعودي إلى مارس 2012، ومنذ ذلك الحين فاز الأهلي 5 مرات وتعادلا 6 مرات.

وتعد هذه أطول سلسلة بلا انتصار للاتحاد على الأهلي، في الدوري السعودي، حيث بلغ طولها 2411 يومًا.

لكن آخر فوز للاتحاد بشكل عام يعود إلى ديسمبر 2016 عندما فاز 3/2 في نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي للمحترفين.

وهذه أول مباراة للاتحاد تحت قيادة مدربه خوسيه لويس سييرا العائد من جديد.