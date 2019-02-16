القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري اليوم في كأس زايد

يحل الاتحاد السكندري المصري ضيفًا على نادي الهلال السعودي، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وتُنقل مباراة الهلال والاتحاد السكندري على قناة أبوظبي الرياضية HD 1. وتنطلق المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وخرج المهاجم نواف العابد، من حسابات مدرب الهلال زوران ماميتش، ووفقًا للحساب الرسمي لنادي الهلال على ”تويتر“، فإن العابد سيبدأ برنامجًا علاجيًا بعد شعوره بالتهاب أسفل البطن.

وقال حلمي طولان، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إن الهلال السعودي أحد أقوى الأندية العربية، في الوقت الحالي، والأفضل في السعودية وآسيا، وأضاف:“الهلال يمتلك عناصر مميزة للغاية، سواء على مستوى اللاعبين المحليين أو الأجانب“.

وتابع:“الاتحاد في مرحلة تغيير جلده، ورحل عنه 12 لاعبًا، وتعاقدنا مع 11 لاعبًا جديدًا في ميركاتو الشتاء، وما زلنا بحاجة لمزيد من الوقت، من أجل تحقيق الانسجام بين كافة العناصر“.